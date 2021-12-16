Особливості та переваги дитячих колясок Cybex

Народження дитини відповідальний етап у житті молодої сім’ї. Тож не дивно, що багато батьків намагаються заздалегідь підготувати все необхідне. Важливо забезпечити безпеку і максимальний комфорт новонародженому, тому особливу увагу варто приділити вибору такого товару як дитяча коляска.

Асортимент різноманітний, моделі відрізняються один від одного кольорами, матеріалом, формою і призначенням. В магазині stylus.ua величезний вибір товарів для немовлят, всі представлені варіанти виготовляються з якісних і безпечних матеріалів, вони практичні, мають привабливий зовнішній вигляд і доступну вартість.

Найчастіше батьки цінують коляски від Cybex, вони поєднали в собі привабливий дизайн і комфортність для дитини.

Особливості дитячих німецьких колясок

Коляска дитяча Cybex – універсальний варіант, який завоював прихильність молодих батьків. Виробником є німецька компанія Cybex, яка входить у світову корпорацію Goodbaby. Спочатку на ринок продажів випускалися тільки автокрісла для новонароджених, але з часом були розроблені багатофункціональні та практичні коляски. Всі моделі відповідають трьом ключовим характеристикам: безпека, функціональність, привабливий дизайн.

Коляски оснащуються ортопедичними спинками, капюшонами з ультрафіолетовим захистом, амортизацією і підсвічуваннями для прогулянок у вечірній час. Представлена модель має телескопічну ручку, що не ковзає та легко повертається, конструкція легко складається і поміщається в багажник машини.

Переваги колясок Cybex

Німецька компанія Cybex ґрунтується на перевагах клієнта, її головними цілями є:

Створення безпечних і комфортних умов для малюка. Це один з головних принципів діяльності фірми. При виготовленні продукції використовуються інноваційні рішення та нові високоякісні матеріали, які забезпечують стовідсотковий захист для дитини. Дитяча коляска Cybex відмінно підходить як для щоденних прогулянок, так і для непередбачуваних екстрених ситуацій. Батьки можуть бути впевнені в тому, що не потрібно замінювати стару модель. Німецькі розробники розробляють універсальні моделі з привабливим дизайном.

Колекції колясок Cybex привертають увагу матусь бездоганним зовнішнім виглядом, високими експлуатаційними характеристиками, стійкістю до механічних впливів і перепадів температури. Купуйте німецькі моделі для новонароджених і насолоджуйтеся як денними, так і вечірніми прогулянками.