18:01 | 16.12.2021
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Бізнес-Погляд 

Особливості та переваги дитячих колясок Cybex

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Народження дитини відповідальний етап у житті молодої сім’ї. Тож не дивно, що багато батьків намагаються заздалегідь підготувати все необхідне. Важливо забезпечити безпеку і максимальний комфорт новонародженому, тому особливу увагу варто приділити вибору такого товару як дитяча коляска.

Асортимент різноманітний, моделі відрізняються один від одного кольорами, матеріалом, формою і призначенням. В магазині stylus.ua величезний вибір товарів для немовлят, всі представлені варіанти виготовляються з якісних і безпечних матеріалів, вони практичні, мають привабливий зовнішній вигляд і доступну вартість.

Найчастіше батьки цінують коляски від Cybex, вони поєднали в собі привабливий дизайн і комфортність для дитини.

Особливості дитячих німецьких колясок

Коляска дитяча Cybex – універсальний варіант, який завоював прихильність молодих батьків. Виробником є німецька компанія Cybex, яка входить у світову корпорацію Goodbaby. Спочатку на ринок продажів випускалися тільки автокрісла для новонароджених, але з часом були розроблені багатофункціональні та практичні коляски. Всі моделі відповідають трьом ключовим характеристикам: безпека, функціональність, привабливий дизайн.

Коляски оснащуються ортопедичними спинками, капюшонами з ультрафіолетовим захистом, амортизацією і підсвічуваннями для прогулянок у вечірній час. Представлена модель має телескопічну ручку, що не ковзає та легко повертається, конструкція легко складається і поміщається в багажник машини.

Переваги колясок Cybex

Німецька компанія Cybex ґрунтується на перевагах клієнта, її головними цілями є:

  1. Створення безпечних і комфортних умов для малюка. Це один з головних принципів діяльності фірми. При виготовленні продукції використовуються інноваційні рішення та нові високоякісні матеріали, які забезпечують стовідсотковий захист для дитини.
  2. Дитяча коляска Cybex відмінно підходить як для щоденних прогулянок, так і для непередбачуваних екстрених ситуацій. Батьки можуть бути впевнені в тому, що не потрібно замінювати стару модель.
  3. Німецькі розробники розробляють універсальні моделі з привабливим дизайном.

Колекції колясок Cybex привертають увагу матусь бездоганним зовнішнім виглядом, високими експлуатаційними характеристиками, стійкістю до механічних впливів і перепадів температури. Купуйте німецькі моделі для новонароджених і насолоджуйтеся як денними, так і вечірніми прогулянками.

 

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