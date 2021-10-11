Планируем семейный отдых в Египте

Если вы решили приобрести семейный тур в Египет, обратите внимания на предложения от туроператора Coral Travel. Лучшие отели в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, высококлассный сервис, безукоризненная организация путешествия — именно то, что необходимо для незабываемого семейного отдыха.

Преимущества Страны пирамид

Тем, кто ни разу не бывал в Стране пирамид, сложно понять, почему многие возвращаются сюда вновь и вновь. Оно и неудивительно, ведь Египет влюбляет в себя навсегда.

Среди преимуществ отдыха в этой африканской стране:

фантастически красивый подводный мир Красного моря;

сухой климат, подходящий для людей, имеющих проблемы с дыхательной системой;

высокий уровень сервиса и безопасности;

развитая туристическая инфраструктура;

уникальные достопримечательности.

Отдыхая в этой стране, вы сможете познакомить детей с удивительным миром кораллов. Если выберете отель с собственным рифом, вам даже не придется никуда ехать: чтобы попасть в сказочное подводное царство, достаточно будет погрузиться с понтона в маске.

Когда ехать

Раньше считалось, что летом в Египте слишком жарко, поэтому в июне-августе в Стране пирамид наступал низкий туристический сезон. Однако на протяжении нескольких последних лет в упомянутое время года температура на курортах государства была более комфортной, чем в Турции. Следовательно, теперь в Египет можно смело отправляться и летом.

Если вы планируете путешествие с маленьким ребенком, лучше выбирайте даты в конце весны или начале осени — это оптимальное время для семейного отдыха в Стране пирамид. Кроме того, благодаря короткому прямому перелету вам не придется тратить много времени на дорогу.

Какой курорт выбрать

Если вы отправляетесь в отпуск с крохой, то лучше выбрать отель в Хургаде. В этой местности пологие песчаные пляжи, которые оптимально подойдут для самых юных туристов.

Еще один отличный вариант для семей с малышами — Эль-Гуна. В этой местности пляжи тоже песчаные, а море — мелкое. Родители смогут насладиться архитектурой египетской Венеции: данный курорт спроектирован так, чтобы максимально напоминать знаменитый итальянский город.

Если ваш ребенок уже умеет плавать, то можно отправиться в Шарм-эль-Шейх, где рифы подходят к самому побережью. На этом курорте малыш сможет увидеть всю красоту подводного мира Красного моря.

Если ваш подросток мечтает заняться серфингом, отправляйтесь в Сома-Бей. На этом курорте есть все необходимое для обучения упомянутому виду спорта, а также коралловые рифы и песчаные пляжи.

Если хотите отдохнуть в Стране пирамид зимой, выбирайте резорт в Марса-Аламе — от ветров город надежно защищают окружающие его горы. На этот курорт следует также отправляться тем, кто хочет заняться дайвингом.