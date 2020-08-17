Преимущества оплаты банковской картой на сайте 

В современном мире все меньше остается людей, которые не имели бы в наличии банковскую карточку. Конечно, все понимают насколько удобные эти финансовые продукты, которые можно использовать для повседневных покупок не только в обычных магазинах, но и в интернете.

Однако преимуществ у банковских карт гораздо больше.

Поможет бизнесу процветать

Если ваш онлайн-магазин не предлагает покупателям оплатить товар либо услуги карточками – вы просто потеряете клиентов. Также вы должны дать им возможность выбора способа оплаты.

Следует знать, что есть 5 основных видов онлайн-платежей:

банковскими картами;

с помощью электронных кошельков;

используя мобильные платежи;

посредством сервисов интернет-банкинга;

наличными через кассы и терминалы.

В Украине присмотритесь к системам, которые предоставляют услуги онлайн-платежей для сайта: Any.Money, Interkassa, Fondy, LiqPay.

Возврат наличных (Cash Back)

Кредитная карта с возвратом денежных средств впервые была популяризирована в Соединенных Штатах и идея была проста: используйте карту и получите 1% от суммы покупки в виде возврата денег. Сегодня концепция выросла и созрела. Теперь некоторые карты предлагают возврат 2%, 3% или иных процентов на выбранные товары либо в определенных магазинах. Либо небольшой процент идет просто на использование самой банковской карточкой.

Защита от мошенничества

Учитывая обилие мошеннических и фишинговых атак, происходящих сегодня, обнадеживает тот факт, что большинство банковских карточек полностью соответствуют современным требованиям безопасности каждого платежа в Интернете, защищая ваши деньги от аферистов.

Льготный период

Когда расчет идет по дебетовой карте, то деньги просто с нее списываются. А вот если использовать кредитные средства, то тут два плюса: не платятся проценты за снятие наличных, а также если вернуть задолженность за предыдущий месяц до окончания льготного периода, то банковское учреждение не взимает процент за их использование.

Банковские карточки помогают быть организованными

Использование карт позволяет отслеживать свои расходы, что в свою очередь, поможет их анализировать. Многие банковские продукты имеют инструменты для управления личными финансами, которые вы можете использовать на своем смартфоне либо благодаря учетной записи в Интернете.

Покупательная способность

Банковские карты позволяют пользователям совершать крупные покупки, которые они не могут себе позволить на данный момент. Также бывают случаи, когда деньги – это простое решение для чрезвычайной ситуации.

Награды

Многие карты предлагают программы поощрений, которые начисляют баллы, скидки или другие преимущества.

Самое главное преимущество – удобство и комфорт

Оплачивая счет банковской карточкой через Интернет, клиенту не приходится без надобности выходить из дома. Оплатить товар, услугу либо коммунальные счета можно в любом месте в любое время через компьютер или даже мобильный телефон.