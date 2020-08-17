Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України

В Україну повертається спека, а також дощі в західні області.



Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.



Температура повітря завтра, 18-го серпня, упродовж дня підніметься до +27+32 градусів.



“У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині”, – йдеться у дописі.



За словами синоптика, у західних областях України пройдуть дощі, грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали.



Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря, тож на Заході завтра +25+28 градусів.



Київ залишається у зоні впливу антициклону – 18-го серпня буде сухо та спекотно, приблизно +30 градусів.



Як зауважує Наталка Діденко, надалі спекотна погода переважатиме, дощі та нижча температура повітря найімовірніші в західній частині України.



А на свято Спаса буде спекотно та ясно, на Заході – грозові дощі.

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