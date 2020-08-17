17:32 | 17.08.2020
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Новини Тернополя 

Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України

Irena 0 Views Прокоментуй!

В Україну повертається спека, а також дощі в західні області.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Температура повітря завтра, 18-го серпня, упродовж дня підніметься до +27+32 градусів.

“У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині”, – йдеться у дописі.

За словами синоптика, у західних областях України пройдуть дощі, грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали.

Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря, тож на Заході завтра +25+28 градусів.

Київ залишається у зоні впливу антициклону – 18-го серпня буде сухо та спекотно, приблизно +30 градусів.

Як зауважує Наталка Діденко, надалі спекотна погода переважатиме, дощі та нижча температура повітря найімовірніші в західній частині України.

А на свято Спаса буде спекотно та ясно, на Заході – грозові дощі.

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