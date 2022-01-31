Преимущества покупки ортопедических диванов

Какой диван может считаться ортопедическим и в чем его преимущества? Мебель такого типа имеет одну отличительную черту — ортопедическое наполнение. Это особая комбинация материалов, которые обеспечивают правильную поддержку позвоночника. Благодаря стремительному развитию технологий производства изделия стали отличной альтернативой кроватям с матрасом. А компактные размеры и современные механизмы раскладки делают их идеальным решением для небольших квартир. В интернет-магазине Matroluxe представлен большой выбор моделей на любой вкус и кошелек. Подробнее на сайте.

Как правильно выбрать ортопедический диван

Мебель такого типа является отличным решением для малогабаритных квартир, так как подходит для отдыха, просмотра телевизора, чтения книг в дневное время, а в ночное — превращается в просторное спальное место.

Чтобы ортопедический диван отвечал всем вашим потребностям, при выборе обращайте внимание на:

Размеры. Учитывайте не только длину и ширину изделия в собранном виде, но и габариты спального места. Каркас. Мебельный «скелет» может быть изготовлен из дерева, металла, ДСП, фанеры или комбинации нескольких из этих материалов. Наполнение. Ортопедическое наполнение обязательно включает в себя пружинный блок. Большой популярностью пользуются модели, в основе которых находится блок пружин Bonnel и мягкий пенополиуретан. Обивка. Обивочная ткань должна быть максимально практичной и устойчивой к истиранию. Это могут быть такие материалы, как жаккард, шенилл, флок и пр. Жесткость. Взрослому человеку для полноценного восстановления рекомендуется отдыхать на умеренно-жесткой поверхности. Механизм. Для ежедневной раскладки подходят такие системы трансформации, как Книжка, Еврокнижка, Клик-Кляк. Форма. Выбор по данному критерию зависит от количества свободной площади и планировки. Для просторных комнат подойдет угловой вариант, а для более компактных — прямой.

Особенности внутреннего наполнения ортопедических диванов

Выбирая мягкую мебель для сна, должное внимание следует уделить внутреннему наполнению. Сон на некомфортной поверхности может привести к болям в спине, мигреням и снижению активности.

Чтобы этого не произошло, выбирайте мебель, которая содержит следующие наполнители:

Bonnel. Пружинный блок, который состоит из стальных пружин биконусной формы. Отличается износостойкостью, бесшумностью и длительным сроком эксплуатации.

Pocket Spring. Независимые друг от друга пружины, каждая из которых помещена в отдельный тканевый мешочек. Обеспечивает точечную поддержку тела, обладает ортопедическими и анатомическими свойствами.

Пружины Змейка. Наиболее простые и недорогие пружинные основания для мягкой мебели. Несмотря на низкую стоимость, змеевидные пружины обеспечивают комфортные условия для сна.

Пенополиуретан. Искусственная пена отличается оптимальным балансом мягкости и упругости. Благодаря мелкоячеистой структуре имеет хорошие показатели воздухопроницаемости.

Синтепон. Наполнитель из полиэфирных волокон, который придает поверхности раскладного дивана мягкости и рельефа.

Почему стоит купить ортопедический диван на сайте Matroluxe

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