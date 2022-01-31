На території Тернопільської громади доступні більше 200 захисних споруд

27 січня відбулася презентація «Інтерактивної карти захисних споруд», які, у разі виникнення надзвичайної ситуації, можуть бути використані як укриття для збереження життя та здоров’я тернополян.

Розроблена мапа показує усю необхідну інформацію про види укриття, вони мають відповідне позначення, місце розташування та кількість осіб, які можуть там перебувати.

«Важливо відзначати, що на даній карті є ті споруди, де повністю проведено інвентаризацію і вони готові для розміщення людей. У випадку надзвичайної ситуації також рекомендується використовувати підвальні приміщення житлових будинків. Ці укриття також мають бути підготовлені, тому наразі управителі будинків мають доручення привести їх у належний стан», – інформує міський голова Сергій Надал.

Як зазначають в управлінні надзвичайних ситуацій, оповіщення населення Тернопільської громади при виникненні надзвичайної ситуації здійснюється за допомогою автоматизованої системи централізованого оповіщення з використанням сирен та радіомовлення. Почувши сигнал сирени «Увага всім», необхідно включити засоби інформаційного зв’язку, за допомогою яких буде оповіщенонаселення про вид надзвичайної ситуації та подальший алгоритм дій.

Нагадаємо, для ознайомлення також доступний методичний збірник «У разі надзвичайної ситуації або війни», знайти його можна тут.