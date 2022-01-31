Функції та типи трансмісійної оливи: що варто знати

Деталі, що входять до конструкції коробки передач, піддаються значним механічним навантаженням під час роботи. Тому, щоб забезпечити їх збереження та нормальні умови експлуатації, використовуються трансмісійні оливи. Вони бувають різних типів та мають різні характеристики. Підібрати трансмісійну оливу можна тут. Проте перед вибором корисно дізнатися, на які типи діляться масла і які функції вони виконують.

Типи трансмісійних мастил

За методом виробництва трансмісійні мастила діляться на такі види:

мінеральні — найдешевші у виробництві, виготовлені з нафти шляхом її перегонки;

напівсинтетичні — також виготовляються із нафтопродуктів, однак у їхньому складі є синтетичні компоненти;

синтетичні — найбільш технологічні та сучасні, мають тривалий термін експлуатації та забезпечують максимальний захист трансмісії.

Автолюбителям рекомендується купувати повністю синтетичні трансмісійні оливи, оскільки вони забезпечують нормальну роботу деталей, що входять до трансмісійної системи, у довгостроковій перспективі.

Функції трансмісійної оливи

Залите в трансмісію масло виконує такі функції:

Запобігає появі задирок і пошкоджень на поверхні деталей, що входять до конструкції коробки передач. Знижує механічне навантаження на шестерні та вали КПП. Це своєю чергою знижує навантаження на двигун та дозволяє заощаджувати паливо. Регулює в’язкість. Особливо це актуально під час роботи трансмісії в умовах низьких та високих температур. Використання синтетичних стабілізаторів в’язкості дає можливість позбавитися сезонної заміни трансмісійної оливи.

Вибір масла необхідно здійснювати, насамперед виходячи зі значень його в’язкості. Спочатку необхідно ознайомитися з вимогами, які вказує автовиробник. В інструкції до автомобіля чітко прописано відповідне значення (зазвичай це цілий діапазон значень, розрахований на експлуатацію автомобіля за різних умов). Вибір виробника та лінійки – особиста справа автовласника.