11:35 | 2.12.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Прискорене серцебиття. Чим небезпечна тахікардія?

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Прискорене серцебиття може спостерігатися в різних випадках, в тому числі при серйозних хворобах серця або інших внутрішніх органів і систем. 

Якщо підвищення частоти скорочення серцевого м’яза пов’язано з хвилюванням або стресом, – у таких випадках це вважається нормою і не повинно викликати занепокоєння. Але якщо частота биття перевищує 90 ударів в хвилину, можливо, у людини розвивається тахікардія. 

Прискорене серцебиття може також виникнути в результаті: 

  • прийому деяких ліків у вигляді їх побічної дії; 
  • хвороб серця: ішемія, міокардит, порок; 
  • порушень в діяльності вегетативної нервової системи; 
  • гіпертонії або гіпотонії; 
  • проблем зі сном; 
  • інтоксикації;
  • порушення нормального функціонування наднирників;
  • різкого підвищення температури тіла; 
  • алергії; 
  • гострих гнійних інфекцій; 
  • анемії; 
  • шкідливих звичок і вживання надмірної кількості кави; 
  • ожиріння; 
  • похилого віку.

Внаслідок прискореного серцебиття ефективність роботи серця знижується. Це призводить до погіршення постачання кров’ю органів і частин тіла, включаючи саме серце. Якщо такий стан триває довго, він може спровокувати серцевий напад через відмирання клітин, викликане нестачею кисню.

 

Тому при перших симптомах тахікардії слід проконсультуватися з лікарем для встановлення конкретної причини і призначення ефективного лікування. 

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені кардіологи, які займаються діагностикою і лікуванням серцево-судинних захворювань. 

Записатися на прийом до кардіолога у наш медичний центр можна, зателефонувавши за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52 !

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *