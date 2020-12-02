Прискорене серцебиття. Чим небезпечна тахікардія?
Прискорене серцебиття може спостерігатися в різних випадках, в тому числі при серйозних хворобах серця або інших внутрішніх органів і систем.
Якщо підвищення частоти скорочення серцевого м’яза пов’язано з хвилюванням або стресом, – у таких випадках це вважається нормою і не повинно викликати занепокоєння. Але якщо частота биття перевищує 90 ударів в хвилину, можливо, у людини розвивається тахікардія.
Прискорене серцебиття може також виникнути в результаті:
- прийому деяких ліків у вигляді їх побічної дії;
- хвороб серця: ішемія, міокардит, порок;
- порушень в діяльності вегетативної нервової системи;
- гіпертонії або гіпотонії;
- проблем зі сном;
- інтоксикації;
- порушення нормального функціонування наднирників;
- різкого підвищення температури тіла;
- алергії;
- гострих гнійних інфекцій;
- анемії;
- шкідливих звичок і вживання надмірної кількості кави;
- ожиріння;
- похилого віку.
Внаслідок прискореного серцебиття ефективність роботи серця знижується. Це призводить до погіршення постачання кров’ю органів і частин тіла, включаючи саме серце. Якщо такий стан триває довго, він може спровокувати серцевий напад через відмирання клітин, викликане нестачею кисню.
Тому при перших симптомах тахікардії слід проконсультуватися з лікарем для встановлення конкретної причини і призначення ефективного лікування.
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