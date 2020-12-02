Чергову масштабну незаконну рубку дерев виявлено на Тернопільщині

Порушення зафіксовано під час рейду по боротьбі з незаконним використанням надр, об’єктів рослинного та тваринного світу на території Заривинецької сільської ради Бучацького району.

Розрахована сума шкоди, заподіяна внаслідок порушення природоохоронного законодавства, склала 300 тис.грн.

Вбачаючи у даному порушенні ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ст.245 Кримінального Кодексу України, матеріали справи направлено до Бучацького відділення поліції для вжиття заходів згідно з ст.214 КПК України.

До слова, аналогічне порушення вже фіксувалося Інспекцією на території Бучацької ОТГ у вересні ц.р., коли в лісовому урочищі «Ваців ліс» на території Переволоцької сільської ради було виявлено факт самовільної рубки та незаконного привласнення 69 дерев, а розмір заподіяної шкоди склав майже 525 тис.грн. Матеріали справи також направлялися до правоохоронних органів.

Звертаємо увагу громадян на те, що встановлені правоохоронними органами порушники будуть зобов’язані відшкодувати завдану довкіллю шкоду, а також понесуть покарання у вигляді штрафу чи, навіть, позбавлення волі.

Довідково: знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу караються штрафом від 5100 грн. до 8500 грн. або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.