Сколько зарабатывают мастера спорта в Украине, России и в мире

По последнему социальному опросу, в России около 60% населения хотя бы изредка занимаются спортом или любительской физкультурой, но настоящих профессионалов своего дела не так уж и много. Если вы начинаете строить спортивную карьеру или хотите вырастить будущего победителя и выбираете вид спорта для своего ребенка, тогда узнайте все детали такой деятельности. Мы расскажем, сколько зарабатывают мастера спорта в России и в соседних странах.

Как стать спортсменом

Современные родители пытаются отдавать своих детей в спортивные секции чуть ли не с трех лет. На самом деле, стать профессионалом никогда не поздно. Например, начать старт в тяжелой атлетике или в пауэрлифтинге можно и после 30 лет. Кстати, в последнее время все больше женщин начинают интересоваться этими видами спорта. Тяжелее с футболом. Как правило, футболисты показывают наилучшие результаты в молодом возрасте. После 30 лет они уже начинают задумываться о завершении карьеры.

Каждая спортивная дисциплина имеет свои нюансы, но все профессионалы проходят несколько этапов:

кандидат в мастера спорта (КМС);

мастер спорта (МС);

мастер международного класса (МСМК);

заслуженный мастер спорта (ЗМС).

До этого еще есть детские и взрослые разряды, но на них мы не будем останавливаться.

Итак, стать кандидатом в мастера спорта не так уж и сложно. Для начала выберите свою любимую дисциплину. Найдите в своем городе местную команду и тренера. Как правило, информацию можно получить в городском спортивном комплексе. Далее нужно получить первый разряд в региональных и федеральных соревнованиях.

Сколько зарабатывают кандидаты и мастера спорта

В России и в других странах СНГ мастера спорта получают символические суммы. Многое зависит от вида спорта и наличия спонсоров. Кстати, после легализации беттинга, многие букмекеры активно развивают российский спорт.

Например, Париматч поддерживает киберспортивную организацию Кибер.Про, Бинго Бум в текущем году регулярно закупает инвентарь для спортивных комплексов и обычных школ, а Лига Ставок ежегодно вручает премию “Герои хоккея” лучшим хоккеистам, поддерживает отечественный футбол и даже ММА. Можете поближе познакомиться с компанией – https://www.cupis.club/liga-stavok/.

Назвать конкретные суммы за победу кандидата в мастера – проблематично, на ее формирование влияют разные факторы. Обычно выплаты небольшие. Ориентир – около 5000 рублей за победу. При полном отсутствии спонсорской поддержки, участники могут получить только грамоты и медали.

Чуть лучше дела обстоят у мастеров. Получить статус можно за выполнение определенных нормативов в турнире. На них должны присутствовать от трех арбитров международного или всероссийского уровня. Средний диапазон сумм по стране – от 8 000 до 12 000 рублей. Выплаты в Москве чуть выше – около 15 000. Мастер спорта по боксу в Петербурге получит 10 000, а в Москве – 12 000.

Более элитные бойцы, которые принимают участие в шести раундовых поединках, могут получить около 20 000 рублей. Кстати, в США суммы такие же, но только в долларах.

Средние доходы мастера международного класса

Звание МСМК можно получить за участие в различных международных первенствах. Задача перед спортсменом непростая – он должен установить новый рекорд или продублировать старый. Если вы представляете сборную страны, то тоже можете получить это почетное звание.

С деньгами здесь все не так красочно. В регионах МСМК за участие в турнирах получают до 12 000 рублей, в Москве и Петербурге – до 16 000. Преимущество даже не в деньгах, а в потенциальной карьере. Например, успешную гимнастку или фигуристку могут заменить представители из Европы и предложить выгодный контракт. Подобная ситуация и с другими видами спорта.

У заслуженного мастера доходы выше. Но и требования к кандидату серьезные. Стать ЗМС могут те спортсмены, которые получили медали на Олимпиаде, отлично выступили на мировых чемпионатах, заняли первые места в известных турнирах и т.д. Конечно, гонорары вас не порадуют. Средние выплаты – до 20 000 рублей.

Речь идет об официальном гонораре. На практике, заслуженные мастера получают намного больше. Часто в рамках турнира дарят элитные автомобили и даже квартиры. Если дисциплина популярная, то и спонсоры обязательно найдутся, которые вручат премиальные спортсменам. Например, после выхода Сборной России по футболу в ¼, 19 спортсменов получили выплаты от Президента!

Есть у спортсменов такого уровня и некоторые привилегии:

можно стать тренером без специального диплома;

легче получить тренерский разряд и увеличить доход;

спортивные организации часто выдают путевки за границу;

лечение и восстановление после травм за счет спортивного комитета;

льготы в налогообложении;

скидка в размере 50% на оплату ЖКХ;

много других привилегий вплоть до улучшения жилищных условий.

Заработок спортсменов в Украине и в мире

Как вы видите, заработать на спорте не так уж и легко, как может показаться. Только единицам удается получить большие суммы за достижения на международной арене. Если вы любите спорт и разбираетесь в нем, тогда можете узнать, как выигрывать на ставках в букмекерских конторах. Игроки со стажем зарабатывают неплохие деньги на беттинге. Кроме этого, можно стать прогнозистом или спортивным журналистом. Там зарплаты вполне могут конкурировать с мастерами спорта.

В Украине спортсмены зарабатывают не так мало, как кажется. Например, ежемесячно мастера спорта могут получать выплаты в размере около 15 000 гривен, а это больше 50 у.е. Футболисты, которые выступают за высший дивизион зарабатывают от тысячи долларов и выше. Опять же, многое зависит от клуба и спонсорской поддержки. Бонус за гол – около 200 у.е.

В Казахстане и Белоруссии успешных спортсменов поощряют очень щедро. Если белорусский спортсмен выступает за национальную команду, то в месяц он получит от 40 до 400 000 белорусских рублей. А это от 20 000 у.е. и выше.

В Европе, Америке и в Азии ситуация немного другая. У них нет подобных званий, но международные спортсмены зарабатывают очень много из-за контрактов с различными организациями и деньгами от спонсоров.

Вот таблица поощрений за олимпийские триумфы (показатели усредненные):

Германия – 22 000 долларов;

Италия – 170 000 у.е.;

Франция – 67 000;

Тайвань – 625 000.

Можно сделать выводы, что отечественный спорт находится на стадии развития, ему еще далеко до уровня продвинутых стран. Несмотря на это, есть шансы заработать много, если строить карьеру с детства и стать лучшим в своей нише.