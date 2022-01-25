Что можно использовать вместо бандажа

Случается так, что под рукой нет специального бандажа, а произвести фиксацию после операции или травмы необходимо. Как быть в такой ситуации? Решение подскажет практика и опыт предыдущих поколений. В качестве бандажа может быть использована обычная простынь. С ее использованием можно крепко зафиксировать грудную клетку после падения, если есть подозрения на перелом ребер, можно зафиксировать послеоперационный шов. Однако важно понимать, что делать это нужно аккуратно, желательно при помощи медицинского персонала. Обычная простынь может временно заметить ортопедический бандаж беременным или после родов, но это менее удобно, чем специальное медицинское изделие, хотя как временное средство вполне подойдет.

Послеоперационные бандажи пробуют заменить следующими подручными средствами:

Эластичные бинты различных размеров. Они подойдут для применения на конечностях, при пупочной грыже.

Компрессионное белье. Оно удобно поддерживает брюшную полость, подойдет при восстановлении после лапаротомии.

Моделирующие корсеты.

Различные отрезы ткани и полотенец, допустим, те же косынки при необходимости зафиксировать руку при переломе или вывихе локтевого сустава.

Практикуют так же самостоятельно пошитые бандажи. К сожалению, эластичный бинт не может дать единую компрессию при применении его в качестве послеоперационного бандажа, но как временное средство вполне подойдет.

В послеоперационный период, особенно после полостных операций типа аппендицита, пациенты очень часто жалуются, что возникает неприятное ощущение того, что из брюшной полости что-то вываливается. Это, конечно же, не так, но для самоуспокоения хорошо подойдет такой упрощенный вид бандажа, как обычная хлопчатобумажная косынка. Понятно, что это будет скорее иллюзия комфорта, но для психического здоровья это отличное решение.

В настоящее время в различных интернет-шопах предлагаются всевозможные корсеты для похудения. То, работают ли они по своему предназначению, спорный вопрос, а вот как временный бандаж после операции или родов их вполне можно использовать. Они мягкие, регулируемые при помощи липкой ленты. Их удобно снимать и надевать, да и цены у них ниже, чем у бандажей, а еще и различные скидки, акции.

Эластичные бинты лучше всего подходят для фиксации коленных, голеностопных, локтевых суставов в результате разных травм (сильные ушибы и вывихи), рекомендуются для фиксации конечностей после переломов, когда нужно опасаться различных проблем с уже сросшимся местом перелома.

Конечно, бандаж, купленный в специализированном магазине или аптеке, незаменим. Однако в ситуации, когда нужно срочно решить проблему, подручные средства подойдут и выручат. Как можно быстрее обратитесь к опытным специалистам, если вы получили ту или иную травму. Они помогут подобрать вам хороший бандаж. Для покупки качественного изделия обращайтесь в проверенные места. Они должны предлагать сертифицированную продукцию от проверенных производителей.