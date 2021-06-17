Стабілізатори напруги та інші електротовари в магазині «Електровоз»

Захист електричного обладнання – це найкраще рішення, якщо порівнювати з відновленням, ремонтом або покупкою нових пристроїв. Набагато простіше заздалегідь себе убезпечити, ніж шукати шляхи вирішення проблем. Тим більше інтернет-магазин «Електровоз» пропонує велику кількість рішень у вигляді стабілізаторів напруги. Саме вони є відмінним варіантом для захисту пристроїв в офісах, будинках, квартирах або на виробничих об’єктах.

Багато хто стикався з проблемами в мережі. Раптові скачки напруги призводять до зміни освітлення, але ще гірше – до поломки техніки. Щоб цього не сталося необхідно купити стабілізатори напруги і зробити це можна на сайті elektrovoz.com.ua. Потужний апарат для стабілізації захистить холодильник, комп’ютер, бойлер, котел, кондиціонер і багато інших категорій обладнання.

Різновиди стабілізаторів

У каталозі компанії «Електровоз» є велика кількість варіантів стабілізаторів для вибору і подальшої покупки:

Інверторний . Гарантує моментальну реакцію при зміні напруги. Також є подвійне перетворення в 220В. Найчастіше використовується там, де є чутлива техніка; Торісторний . В основі застосовуються електронні ключі і також відрізняється моментальною реакцією на зміни. Успішно використовуються на виробництвах або в домашніх умовах; Бестрансформаторний . Основу згладжування складають аналогові фільтри, що виключають імпульсні перешкоди. В основному використовуються для стабілізації пристроїв невисокої потужності; Релейний . Також швидко реагує на зміни, але є мінус – точність регулювання напруги знаходиться в межах 8%; Електромеханічний . Ідеальний варіант там, де є постійно низька напруга, що забезпечує вирівнювання до 220В.

Допомогу в підборі оптимального варіанту нададуть менеджери, попередньо вислухавши побажання по бюджету і додаткові вимоги.

Особливості співпраці з Elektrovoz.com.ua

Величезний досвід фахівців дозволить відшукати нормальні рішення під індивідуальні переваги. Тим більше кожен товар на сайті детально описаний, є характеристики, параметри і переважні особливості, а для наочності передбачені фотографії.

Куплені стабілізатори доставляються в усі регіони України тією чи іншою транспортною компанією. Вони надійно упаковуються, виключаючи появу пошкоджень. Оплата доступна за фактом отримання замовлення або після його оформлення, використовуючи банківські картки.