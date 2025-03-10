Стероиды: что нужно знать перед покупкой?

Анаболические стероиды – это синтетические производные (иногда прямые аналоги) тестостерона – мужского полового гормона. Они используются в традиционной медицине для лечения некоторых патологий, но параллельно применяются в силовом спорте (тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэрлифтинг). Однако, прежде чем купить стероиды, необходимо тщательно взвесить все риски и преимущества.

Почему спортсмены используют стероиды?

Принцип действия анаболических стероидов основан на стимуляции выработки белка. Поскольку рост мышц напрямую зависит от его количества в организме, интенсивная стимуляция секреции белка позволяет нарастить мышечную массу в короткие сроки.

Также стероиды увеличивают количество эритроцитов в крови, что улучшает снабжение мышц кислородом. Это позволяет спортсменам тренироваться дольше и интенсивнее, при этом снижается риск получения травм.

Стероиды также ускоряют регенерацию мышечной ткани после тренировок, уменьшая боль и воспаление. Это позволяет спортсменам тренироваться чаще и с большей интенсивностью.

Спортсменам с большим опытом приема стероидов можно принимать комбинированные курсы анаболиков. В комбинации стероиды могут усилить взаимный эффект и одновременно нивелировать часть побочных эффектов.

Многие молодые атлеты слишком переоценивают значение стероидов в спорте. Безусловно, анаболики при правильном применении станут отличным бустером и помогут набрать форму в более краткие сроки, чем без их приема. Но все же основа красивого и сильного тела – это спорт в сочетании с правильной диетой и качественным отдыхом.

Классификация спортивных стероидов

Существует классификация по соотношению анаболического и андрогенного действия. В первом случае, как уже упоминалось выше, происходит развитие мускулатуры и увеличение силы, во втором – развитие вторичных половых признаков противоположного пола. Идеальный спортивный стероид должен иметь преобладающее анаболическое влияние с низким андрогенным.

По химической структуре существует 3 группы стероидов: производные тестостерона, дигидротестостерона и нандролона. Каждый их них отличается степенью воздействия на организм.

Так, стероиды первой группы отличаются относительно сильным анаболическим и слабым андрогенным воздействием, вторая группа наоборот оказывает более сильное андрогенное воздействие, а третья имеет сбалансированное анаболико-андрогенное влияние.

По способу применения стероиды делятся на инъекционные, обеспечивающие длительное действие и меньшую нагрузку на печень, и оральные, быстро всасывающиеся, но оказывающие большее негативное воздействие на печень.

Риски при приеме и самолечение

Следует понимать, что анаболические стероиды – это сильнодействующие препараты, они оказывают нагрузку на почки и печень. В ходе курса применения могут возникнуть следующие симптомы:

задержка жидкости в теле;

гипертония;

гинекомастия у мужчин;

угревая сыпь на лице;

расстройство желудка и рвотные позывы;

проблемы со сном;

боли в животе;

выпадение волос;

изменение потенции.

Не рекомендуется принимать их без назначения врача или без необходимых медицинских показаний. Во время прохождения стероидного курса необходимо регулярно сдавать анализ крови для отслеживания работы эндокринной системы.

После окончания курса стероидов нужно стабилизировать организм и вернуть его в прежний режим работы при помощи послекурсовой терапии (ПКТ), препараты к которой стоит приобрести одновременно с основным стероидом.

Как выбрать стероиды?

Если вы приняли решение пройти стероидный курс, важно найти надежного дистрибьютора спортивной фармакологии. Например, магазин «СТШопЮА» в своем ассортименте предлагает исключительно качественные препараты, в том числе анаболики, произведенные всемирно известными фарм-компаниями.

Никогда не покупайте стероиды «с рук» в Интернете, поскольку с высокой долей вероятности вам продадут поддельные некачественные продукты, которые сильно навредят вашему здоровью.

Согласно нашим исследованиям, существуют проверенные стероиды-анаболики, которые уже давно используются в спортивных сообществах и прошли «проверку временем». К таким стероидам относятся:

Тестостерон (синтетический);

Тренболон;

Станозол;

Метандиенон.

Все они доступны для продаже в аптеках спортивной фармакологии в Украине.