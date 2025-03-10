Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Віктор Горошко з Тернопільщини

Борсуківська селищна рада повідомляє про загибель захисника із с.Передмірка – ГОРОШКА Віктора Семеновича (31.03.1977 р.н.).

Стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу військової частини A****, вважався зниклим безвісти, 24.02.2025 року загинув при виконанні бойового завдання за призначенням, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконувавши військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Махновка Суджанського району Курської області (рф).

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Його відданість військовій службі та Батьківщині назавжди залишиться в нашій пам’яті. Вічна слава і шана Герою.