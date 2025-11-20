23:49 | 20.11.2025
Тернопіль: рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої особи

Станом на 22:00 20 листопада рятувальники дістали з-під завалів будинку на вулиці Стуса в Тернополі тіло ще однієї загиблої людини. Її особу наразі встановлюють. Повідомляє начальник тернопільської поліції Сергій Зюбаненко.

Загалом, кількість загиблих у результаті російського обстрілу зросла до 28 осіб. Безвісти зниклими вважаються 16 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають, рятувальники продовжують розчищати завали в пошуках можливих survivors та надають допомогу постраждалим.

 

 

