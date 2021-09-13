Стойка ресепшн как обязательный атрибут современного офиса.

Психологи утверждают: первое впечатление от человека, иного объекта или события остаётся самым ярким и глубоким. Поэтому в бизнесе, основанном на общении и взаимопонимании, момент первого контакта, встречи и знакомства особенно важен.

Именно поэтому в приёмной современной прогрессивной компании Вы практически всегда встречаете такой важный инструмент коммуникации, как стойка ресепшн. По нынешним традициям офисная мебель для секретаря – это не просто письменный стол и дежурный стул перед ним. Функциональная эстетичная стойка ресепшн даёт возможность качественного открытого взаимодействия с посетителем: • Приём-передача документов, контактов, носителей информации. • Первичная консультация клиента, рекомендации, справочные данные. • Заполнение анкет и бланков, приём заявок на обслуживание. • Распространение печатной рекламной продукции и других инструментов продвижения. Купить офисную мебель в Киеве рекомендуем у проверенного поставщика с отличной репутацией. Это специализированный интернет-магазин мебели для офиса «Greeg». К Вашим услугам опытные менеджеры, отработанная система доставки и самая доступная цена. Если ваш офис не в Киеве, это не проблема. Работает доставка по всем городам Украины.

Стойка ресепшн: грамотный выбор специалистов.

Офисная мебель – довольно значительный и затратный момент организации эффективных бизнес-процессов. Чтобы купить именно то, что нужно, потребуется определённый опыт. На что же советуют обратить внимание специалисты компании «Greeg», успешно поставляющие офисную мебель в Киев более десяти лет? 1. Конфигурация линии стойки ресепшн. Этот фактор определяется с учётом параметров помещения приёмной Вашего офиса. Разумеется, положительный результат принесёт только индивидуальный подход. Основные типы мебели для секретаря:

Прямая линия.

Угловое расположение.

П-образная конфигурация.

Замкнутая конструкция для просторных открытых помещений.

2. Количество сотрудников приёмной. От этого напрямую зависит конструкция и её геометрические размеры. 3. Дизайн. Стилистическое соответствие общей концепции офиса компании обязательно. 4. Доступная цена. Ни к чему выходить за рамки предусмотренного бюджета.

Офисная мебель для стоек ресепшн имеет свои конструктивные особенности.

Главным принципом построения качественной функциональной стойки для секретаря является модульная система компоновки. С помощью менеджера и дизайнера интернет-магазина «Greeg» Вы без особого труда сконструируете необходимый комплект из стандартных блоков. В качестве основного материала при изготовлении корпусной офисной мебели используется ламинированная ДСП-плита. Это надёжный проверенный временем материал. Предлагается достаточный выбор цветовых решений и композиций. Дополнительный эффект – отделка деталями из металла и пластика. Решили купить новую мебель для офиса? Обращайтесь в магазин «Greeg», цена будет лучшей!