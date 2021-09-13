Двоє тернополян увійшли до сотні найбагатших людей України

Рейтинг склав відомий тижневик «Фокус»

Двоє жителів Тернопільської області увійшли до щорічного списку найбагатших людей України. Цей рейтинг традиційно готує редакція тижневика «Фокус». Рейтинг «100 найбагатших людей України 2021» опублікований 10 вересня. Вже багато років поспіль до «100 найбагатших людей» вносять уродженця села Синьків Заліщицького району і власника Group DF Дмитра Фірташа. Цьогоріч у список також потрапив і тернополянин Олександр Слодобян, власник компанії «Оболонь». Загальна вартість активів цих бізнесменів перевищила 1 млрд доларів США.

Дмитро Фірташ у рейтингу «Фокус» посів 11 місце. Зазначимо, що тернопільський бізнесмен лише за рік опустився у списку на 8 позицій нижче. У 2020 році Фірташ займав 3 місце. І тоді активи його становили майже 1 млрд 800 млн доларів. Наразі активи Фірташа зменшили практично вдвічі і становлять 890 млн доларів. Одна з причин цього – це підписаний у червні 2021 року президентом Володимиром Зеленським указ про введення санкцій проти бізнесмена. Вони передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, повна заборона транзиту ресурсів або польотів і перевезень по території України, запобігання виведення капіталу з України. Введення санкцій пояснюється участю Фірташа в титановому бізнесі – постачання сировини на військові підприємства РФ.

Основні активи Дмитра Фірташа в Україні зосереджені в нафтогазовій галузі, добувної та хімічної промисловості. У холдинг Ostchem (частина Group DF) входять три хімзаводу з випуску азотних добрив: черкаський «Азот», «Рівнеазот», Сєвєродонецьке об’єднання «Азот». У нафтогазовому сегменті у Фірташа РГК, що управляє мережею з 20 облгазів по всій країні, а також газопостачальник «Є Енергія».

Фірташ постійно живе в Австрії, де тривалий час йдуть судові розгляди щодо його екстрадиції в США у справі про хабарі в 2014 році.

Ще один тернополянин посів 74 місце у рейтингу «Фокус». Це співвласник компанії «Оболонь» Олександр Слободян. Йому 65 років і народився він в Тернополі, де і здобув вищу освіту. Нараз активи Олександра Слодобяна складають 180 млн доларів.

Попри коронавірусну кризу, компанія «Оболонь», яка виготовляє слабоалкогольні та неалкогольні напої, у 2020 році збільшила чистий прибуток на 36,6% в порівнянні з 2019 роком – до 351,81 млн грн. При цьому частка компанії в українському експорті пива досягає 80%.

Додамо, що також четверо львів’ян увійшли до рейтингу найбагатших людей України. Це бізнесмени Віталій Антонов, Зіновій Козицький, Володимир Зубик та Тарас Кицмей.