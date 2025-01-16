Tag Heuer – нова ера у годинникарстві

Годинникові мануфактури за свою історію переживали і злети і падіння. Не виключенням став і цей відомий швейцарський бренд. Який у 1985 році стояв на порозі «занепаду». Та після того як бренд був придбаний групою TAG (з її дуже символічною назвою – Techniques d’avant-garde/авангардні технології), почалася нова ера.

Сьогодення компанії дуже вдале… Годинники Tag Heuer https://imidge.com.ua/ru/f-watches-tag_heuer/ займають дуже високе місце серед кращих, а сама мануфактура досягла статусу четвертого світового бренду серед кращих виробників годинників преміального сегменту. Новаторський дух залишився притаманний бренду, і на початку 21 століття саме Tag Heuer випустила перші годинники, відполіровані титановим сплавом. Тобто статус новатора мануфактура залишила за собою. Інтернет магазин Імідж пропонує оцінити за допомогою фото та описів запропоновані серії відомого виробника і стати власником одного з годинникових шедеврів.

Grand Carrera від Tag Heuer – розкіш і престиж

Серія Grand Carrera це спадкоємиця класичної Carrera, яка була створена в 1964 році. Нова колекція стала супер авангардною та спортивною. Причому мова йде про спортивний шик з елементами розкоші. Оновлена серія підкреслює в’язок бренду Tag Heuer і світу швидкісних авто. Що це значить?

Дизайн;

Матеріали;

Внутрішнє начиння моделі – у всьому прослідковуються передові технології, натхненні мега продуктивними двигунами спорткарів GT.

Колекція Grand Carrera – це швидкість, точність, впевненість. Автоматичні годинники Grand Carrera оснащені:

калібрами 8 або 6 RS;

технологією як отримала назву «Rotating System». Виробник замінив традиційні часові стрілки на диски, що обертаються. Нічого не нагадує? Це ж панель приладів гоночного авто.

Хронографи Grand Carrera також використовують цю технологію та оснащені калібрами 36 RS, 17 або 17 R2.

Усі моделі колекції Grand Carrera сертифіковані хронометрами COSC, мають стійке до подряпин сапфірове скло з подвійним антибліковим покриттям і водостійкість до 100 метрів. А ще моделі цієї серії відрізняє шикарний дизайн і багато варіацій на тему декору.

Tag Heuer пропонує свій хронограф у кількох моделях, зі сталі, та з титану. Для виготовлення браслетів використовується ювелірна сталь, каучук, шкіра алігатора. Безель виконаний або з рожевого золота, або зі сталі, або з титану.

Ціновий сегмент? Високий – це ж годинники преміального класу. Але як кажуть власники та навіть експерти – воно того варте. Точність з досконалим дизайном чи красивий екстер’єр з бездоганною точністю. Все це годинники Tag Heuer і вони представлені на вітчизняному ринку. Інтернет бутик Imidge пропонує кращі серії мануфактури і оцінити цю досконалість дизайнерську дозволяють фото. Щодо бездоганності технічної – то її консультанти пропонують оцінити на власному досвіді, придбавши одну з моделей.