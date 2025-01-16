На Тернопільщині малюк ледь не загинув, встромивши шпильку в розетку 

Нещасний випадок стався 15 січня на території Золотопотіцької громади Чортківського району. Близько 17.00 годин в Бучацьку лікарню привезли дитину 2023 року народження, яку «вдарило» електричним струмом.

Враховуючи важкість отриманих травм хлопчика перевезли в Тернопільську обласну дитячу лікарню. На зараз життю потерпілого ніщо не загрожує.

Як стало відомо «Погляду», малий встромив у розетку шпильку для волосся.

Ураження електричним струмом є серйозною небезпекою, особливо для дітей. Щорічно в Україні понад 2 тисячі осіб гинуть від електротравм, і третина з них — діти.

Статистика дитячих травм від ураження електричним струмом:

•Питома вага дитячих травм серед усіх травм в Україні становить приблизно 27%.

•Частка електричних травм серед дитячих травм складає близько 20–40%.

Рекомендації щодо забезпечення електробезпеки для дітей:

1.Встановлення захисних розеток: Використовуйте розетки з вбудованими захисними шторками або спеціальні заглушки, щоб запобігти потраплянню сторонніх предметів, таких як шпильки, у розетку.

2.Регулярний огляд електроприладів: Перевіряйте стан електроприладів та проводки на наявність пошкоджень або оголених проводів. Не використовуйте дефектні або сумнівної якості прилади.

3.Навчання дітей правилам безпеки: Пояснюйте дітям небезпеку електричних пристроїв та важливість дотримання правил безпеки.

4.Утримання від використання саморобних електричних приладів: Не дозволяйте дітям користуватися саморобними або пошкодженими електричними приладами.

5.Використання розгалужувачів з обережністю: Уникайте перевантаження розеток за допомогою розгалужувачів типу «трієдник», оскільки це може призвести до перегріву та короткого замикання.

Дотримання цих рекомендацій допоможе значно знизити ризик електротравм серед дітей та забезпечити їхню безпеку в побуті.