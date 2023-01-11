Михайло Головко запрошує Митрополита Епіфанія провести службу в Почаївській Лаврі

На черговій сесії Тернопільської обласної ради ініціюватимуть звернення про негайну передачу комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври в користування Православній Церкві України.

Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– 7-го січня, у свято Різдва Христового, відбулася історична для українського народу подія – вперше за понад 300 років у Києво-Печерській Лаврі лунала молитва нашою рідною українською мовою. Особлива радість і піднесення панувала в душі кожного свідомого українця, коли Митрополит Епіфаній у вишиваному вбранні звершував святкову літургію, – каже Михайло Головко.

Голова Тернопільської обласної ради зазначив, що зараз важливо передати Православній Церкві України ще одну святиню – Почаївську лавру.

– ВО «Свобода» постійно боролася за заборону московської церкви на території України та за повернення всіх святинь, які були незаконно передані в користування ворожій структурі. Ми постійно вимагаємо звернути нарешті увагу на головну православну святиню на території нашої області – Почаївську лавру. На черговій сесії обласної ради ми будемо ініціювати звернення про негайну передачу комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври в користування Православній Церкві України, – говорить Михайло Головко. – Ми не втомимося наголошувати, що московських посіпак, агентів ворожої розвідки та всіх, хто підтримує московитів, потрібно гнати з кожної святині та й з України! Віримо, що нарешті буде відновлена справедливість і на території нашої області вкажуть на двері фсбшним прихвостням у священичих рясах.

Він запросив Митрополита Епіфанія провести Божественну літургію у головній православній святині Тернопільщини.

– Закликаємо Міністерство культури та інформаційної політики розірвати договір оренди на комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської лаври XVIII-ХІХ ст., розслідувати антиукраїнську діяльність священнослужителів УПЦ МП на території нашого краю, провести інвентаризацію майна лаври та негайно передати величну святиню Тернопільщини в користування Православної Церкви України, – наголосив Михайло Головко. – Щиросердечно запрошуємо Митрополита Епіфанія провести таку ж історичну, не менш знакову та довгоочікувану службу у величній святині Тернопільщини – Почаївській Лаврі. Нехай у ці Різдвяні дні здійсниться наша головна мрія – настане Перемога та справедливий мир, а в кожній українській святині звучить молитва українською мовою!