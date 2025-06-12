ТОПові функції SITNIKS CRM для бізнесу у Тернополі

У сучасному бізнес-середовищі неможливо існувати без інновацій. Щоденно з’являються нові інструменти, однак щось залишається незмінним – це популярність CRM-систем серед підприємців у Тернополі. Тернопільські власники інтернет-магазинів зазначають, що використання систем з можливостями автоматизації економить понад 2 годин робочого часу менеджерів щоденно. Працівники продуктивні, клієнти задоволені – які ще потрібні аргументи для переконання у користі цього рішення? Якщо ви ще не переконалися у тому, що CRM у 2025 році – must have кожного бізнесу, пропонуємо ознайомитись з ТОПовими функціями, про які точно варто знати.

SITNIKS CRM: звичайна забаганка чи життєва необхідність?

SITNIKS CRM – це сучасне рішення, яке дозволяє автоматизувати більшість рутинних задач, оптимізує бізнес-процеси, перша в Україні офіційно впровадила інтеграцію з Tik Tok Ads, має 100+ інтеграцій зі сторонніми сервісами та розробила власний платіжний модуль, який перетворює ваш магазин на справжній майданчик для продажів. На сьогоднішній день, понад 20 000 українських онлайн-шопів використовують систему для покращення діяльності власного бізнесу та отримують шалені результати, у вигляді підвищення конверсії на 20%, на 50% збільшення продажів та на 70% зменшення ручних помилок.

Ключові переваги та функції CRM для онлайн-бізнесу:

Зручність та простота. CRM-система має простий та зручний інтерфейс, який дозволяє швидко опанувати інструмент та перейти до повноцінного використання функціоналу навіть починаючим користувачам.

Гнучкі тарифи. CRM має досить гнучкі тарифні плани , які підійдуть для підприємців з різним бюджетом, а безкоштовний пробний період (14 днів) дозволяє ознайомитись з функціями системи ще до внесення повної оплати.

Адаптація до особистих потреб бізнесу. SITNIKS CRM – це інструмент, що підійде для малого та середнього бізнесу, так і для великих корпорацій. Система пропонує широкий спектр функцій та здатна обробляти великі обсяги даних, що є життєво необхідним для більш масштабних компаній.

Централізація даних. Збір та зберігання даних у єдиній системі сприяє уникнення хаосу та плутанини у базі даних. Централізація допомагає співробітникам швидко дістатися потрібної інформації та персоналізувати взаємодію з клієнтами, що позитивно впливає на їх задоволеність.

Інтеграція з Tik Tok Ads, Новою Поштою, Моно та ін. SITNIKS CRM має 100+ інтеграцій, серед яких є популярна рекламна платформа Tik Tok Ads, лідируючі служби доставки, надійні платіжні сервіси, соціальні мережі (Instagram та Facebook), маркетплейси (Prom.ua та Rozetka) та ін.

Модуль Sitniks Pay. Інноваційній модуль Sitniks Pay вмонтований прямо у чати з клієнтами, що дозволяє перетворити ваш Інста-шоп на справжній майданчик для продажів. Відстеження транзакцій, автоматичні сповіщення про отримання оплати, зручність та простота – все це містить в собі власний платіжний модуль від SITNIKS CRM.

Автоматизація взаємодії з клієнтами. CRM здатна автоматизувати комунікацію зі споживачами, надсилаючи їм автоматичне сповіщення про зміну статусу замовлення, нагадування про важливі події, забутий кошик, тощо. Це значно економить час на рутині та дозволяє націлити увагу на продажі.

Наявність мобільного додатку. Більшість підприємців потребують можливості керування бізнесом “на ходу”, не привязуючись до одного місця. У додатку можливо переглянути діалоги, відповісти на повідомлення у Дірект, відстежувати залишки на складі, генерувати звіти та змінювати статуси. Все це, маючи при собі лише смартфон!

Бажаєте отримувати х2 прибутків та забути про хаос та плутанину? Скористайтесь безкоштовним пробним періодом SITNIKS CRM протягом 14 днів та дізнайтесь, як працює кожна з цих функцій у вашому бізнесі!