Смертоносний привіт із минулого: на Тернопільщині – 27 знешкоджених мін

У селі Шумляни Саранчуківської громади виявили небезпечну спадщину минулого — 27 мін часів Першої світової війни. Їх успішно вилучили та знешкодили фахівці піротехнічної групи ДСНС України у Тернопільській області.

Смертоносні залишки війни пролежали в землі понад 100 років, щодня становлячи загрозу для місцевих жителів та сільськогосподарських робіт. Завдяки оперативній та професійній роботі саперів, небезпека повністю ліквідована.

«Це був справжній виклик, але наші фахівці впоралися з ним безпечно та злагоджено. Дякуємо їм за мужність і точність у кожному русі», — зазначають у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

💡 Пам’ятайте! Якщо ви натрапили на підозрілий предмет:

не торкайтесь його ;

відійдіть на безпечну відстань ;

негайно зателефонуйте 101!

⚠️ Історія нагадує: навіть через сто років вибухонебезпечні предмети лишаються смертельною загрозою. Будьте обережні!