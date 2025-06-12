Увага! На Тернопільщині зник Андрій Горових

Підгороднянська об’єднана територіальна громада звертається до мешканців із проханням допомогти у пошуках зниклого жителя.

Розшукується Горових Андрій Анатолійович, 1965 року народження, мешканець села Драганівка.

Чоловік 24 травня близько 16 години вийшов з дому і донині не повернувся.

Прикмети: зріст приблизно 160 см, худорлявої статури, коротке сиве волосся. Наявний шрам на носі. За наявною інформацією, має проблеми зі здоров’ям.

На даний момент його місцезнаходження невідоме. Рідні та громада просять усіх, хто міг бачити цю людину або володіє будь-якою інформацією, негайно звернутися за телефонами:

📞 096 674 11 80

📞 102 (поліція)

🙏 Будь-яка інформація важлива!

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Дякуємо за вашу небайдужість і підтримку!