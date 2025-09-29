Україні потрібні відновлення та модернізація, а не мрії політиканів про вибори – Пелюховський

28 вересня у Києві відбувся з’їзд Всеукраїнської політичної партії «Сила нації». З’їзд обговорив ряд організаційних та ідеологічних питань. Для широкого загалу ця подія важлива тим, що партія вирішила максимально залучити до спільної роботи інтелектуальний потенціал українців – не залежно від того, чи належать вони до партійних лав, чи просто вболівають за долю України.

Виступаючи на з’їзді, голова партії Андрій Пелюховський заявив: «Ми повинні звернутися до громадян із закликом надати своє бачення тих кроків, які мають привести до якісних змін у суспільстві. Люди «на землі» краще розуміють, що необхідно зробити для втілення основ справедливості. Хтось розуміється на питаннях аграрної сфери, хтось – на питаннях порятунку промисловості. Наше завдання – знайти цих людей, взяти від них все цінне і включити цих людей у роботу. Саме так має формуватися тіньовий уряд – знизу». І вже найближчим часом партія розпочне прийняття та розгляд проектів – з наступним залученням авторів найбільш цінних пропозицій до спільної роботи.

Загалом партія «Сила нації» останнім часом показує стрімку динаміку розвитку. Ще нещодавно це була маловідома партія, яка сьогодні має осередки по всій Україні та залучає до роботи справжніх патріотів. Саме тому у залі було чимало людей у військовій формі – ветерани війни. І нещодавно партія підписала меморандуми про співпрацю з всеукраїнськими ветеранськими організаціями, а прямо під час з’їзду було укладено меморандум з Всеукраїнською «Спілкою жінок України».

У своїй доповіді голова партії Андрій Пелюховський зазначив: «Ми – та партія, яка не боїться кинути виклик старій політичній системі і заявити про себе як про партію майбутнього. Ми – відносно нова політична сила, формування якої відбулося напередодні і під час війни з Росією. І ми обʼєднуємо саме простих людей – не олігархів, не збанкрутілих політиків, які шукають прихистку в партійних списках нових політичних сил, не спортсменів, артистів і кінозірок, яких брали в ту чи іншу партію для створення додаткової реклами. Наш кістяк – це професійні управлінці, що мають досвід управління секторами економіки і великими промисловими обʼєктами; це військові, які безпосередньо командували бійцями і які знають ціну людського життя; це волонтери, що вміють переконувати громадськість самоорганізуватися заради благородних справ; це прості трудящі люди – звичайні Івановичі, Петровичі, Васильовичі, – які на своїх плечах винесли добу лихоліть і не зрадили Батьківщину. Саме вони – основа основ України. Саме в них – справжня сила нації!»

Те, що партія стала помітним фактором політичного життя в Україні, засвідчує активність її політичних опонентів. Бажаючи боротися з «Силою нації», вони витрачають величезні кошти, публікуючи відверту брехню, звинувачуючи у звʼязках чи то з країною-агресором, чи то з якимись олігархами, чи навіть з криміналітетом.

Пелюховський акцентував увагу на ідеологічному моменті: «Нас запитують: ви у опозиції? Чи у владі? Відповідаю: ми – з народом. Так, час від часу ми критикуємо владу. Ми жорстко критикували владу за закон про землю. Ми критикували владу за закон про подвійне громадянство. Ми критикували деякі міжнародні угоди України – зокрема, ті, що передають під зовнішній контроль надра України. Але ми розуміємо, що, критикуючи, потрібно пропонувати щось своє. І ми виступаємо з конкретними пропозиціями, з якими, зокрема, звернулися до нового уряду і його голови, Юлії Свириденко. Ми маємо що запропонувати. Сьогодні не час ділитися на тих, хто у владі, і тих, хто в опозиції. Сьогодні перед нами спільний ворог і ми всі повинні працювати на перемогу і відбудову України. Ми не маємо права повторити помилки наших попередників, які у 1917-1920 роках більше дбали про партійну «чистоту лінії», аніж про спільну справу. Тоді ми програли Україну. Сьогодні ми точно не допустимо повторення помилок сторічної давнини».

Пелюховський також зазначив: «Повернення до старої України немає. Ми повинні думати, якою буде нова Україна. У 1991 році Україна далася нам без жодного пострілу і жодної краплини крові. Можливо, саме тому багато хто не вміли цінувати державність і незалежність. За 30 років не було побудовано жодного значимого обʼєкту – відбувалося системне проїдання того добра, яке дісталося нам у спадок. Так більше не буде!»?

Він же у своїй доповіді зупинився на кількох першочергових завданнях, які стоять перед державою: нова модернізація економіки, нова Конституція, максимальне залучення професіоналів із досвідом управлінської роботи до відбудови держави. Про вибори він закликав наразі не говорити – це питання важливе, але поступається за актуальністю переліченим вище. Також було анонсовано розробку та прийняття нової програми партії «Сила нації».

Андрій Пелюховський запропонував з’їзду створити чотири робочі комісії – з розробки нової програми, з роботи з ветеранами і переселенцями, по проектній роботі та з розробки соціально-економічної програми.

Виступаючи на з’їзді, відомий економіст та управлінець Володимир Волков зупинився на контурах партійної Концепції сталого економічного зростання. «Унікальність програми полягає в гармонійному поєднанні трьох векторів, посилення і страхування напрямків прориву. По-перше, це кооперація як створення нової національної екосистеми. По-друге, транзит як алгоритм розвитку промисловості, технологій і відновлення сучасного виробництва. По-третє, це використання кадрового потенціалу української нації на усіх рівнях. Це фундамент майбутнього України, яка йде в ногу зі світовим прогресом, живлячи обґрунтовані надії на регіональне лідерство. Через 10 років Україна — відновлена, економічно стійка та інноваційна європейська держава з конкурентоспроможною промисловістю та агросектором, чистою енергетикою, дієвими інститутами влади, високим рівнем життя громадян і повною інтеграцією в європейські та глобальні ланцюги доданої вартості»: – заявив пан Волков і оголосив про проект «Новий український шлях».

Також під час роботи з’їзду було зачитано доповіді на теми екологічної політики (В. Мікуленко), соціальної політики с важливим акцентом на політику у сфері роботи з ветеранами (К. Ільченко), страхування (А. Вергунова, яка запропонувала створити Фонд страхування воєнних ризиків України), ресурсів (А. Нечаєв), регіональної політики (Г. Прищепчук), освіти (А. Кадун), мови та інформаційної політики (О. Кондратенко), прав людини (Я. Лихолєтов).

Чималу увагу було приділено партійній дисципліні та організаційній роботі. З’їзд пройшов у надзвичайно конструктивному, робочому режимі.

Завершуючи свою промову, Андрій Пелюховський зазначив: «Ми не партія обіцянок, а партія конкретних справ, а справи потрібно починати зсередини. Повинна бути відповідальність за слова і дії. Ми не будуємо нову Комуністичну партію, нову Партію регіонів чи партію «Слуга народу». Ми будуємо справді народну Всеукраїнську партію «Сила нації». І ми націлені на серйозну роботу, а не на приємну політичну прогулянку».