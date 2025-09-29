Тернопільщина втратила захисника Валентина Мельника

Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк — Захисник України Мельник Валентин Вікторович. Повідомляє Тернопільська міська рада.

Воїн вважався зниклим безвісти з 10 лютого 2025 року. Його життя обірвалося на 49-му році під час виконання бойового завдання на Донеччині. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та боровся за Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам загиблого Героя.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України, який віддав своє життя за мир і свободу нашої держави.