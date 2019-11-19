В “Оксфорд Медікал”, який оснащений найсучаснішим відео-ендоскопічним  обладнанням, діє знижка на обстеження для всієї сім’ї

Діагностика організму необхідна для того, щоб в потрібний момент виявити навіть незначні проблеми в роботі органів людини.

Ендоскопія – єдиний метод, що дозволяє лікарю без операції, бачити організм зсередини. Тому така діагностика найнадійніша ,а також дозволяє діагностувати початкові форми злоякісних новоутворень. Кожен, хто цінує власне здоров’я, повинен пройти обстеження у лікаря-ендоскопіста 2 рази на рік.

Медичний Центр “Оксфорд Медікал” оснащений найсучаснішим відео ендоскопічним обладнанням , яке гарантує високу якість зображення та точність діагностики.

Завдяки нашим висококваліфікованим фахівцям ендоскопічні дослідження проводяться якісно, ​​швидко і безболісно!

Якщо Ви часто відкладаєте обстеження свого організму на завтра…



Якщо Вас турбує біль, а ви не звертаєте на нього увагу…

Якщо не вистачає часу ,щоб вислухати та допомогти своїм рідним,коли вони нарікають на здоров’я…

Подбайте про себе та свою сім’ю вже зараз!

Саме час всім разом звернутись в Наш медичний центр, адже на гастроскопію та колоноскопію ми даруємо :

– 10% для двох;

– 20% для трьох;

– 30% для чотирьох .

За більш детальнішою інформацією звертайтесь до Нас в «Оксфорд Медікал» та телефонуйте за номером 068 752 52 52 або (0352) 52 52 52.