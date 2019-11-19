«Місту мрій» у Тернополі бути! (фото)

Завершується будівництво інклюзивного дитячого майданчика «Місто Мрій», що у парку «Відродження».

Втілювати задум у життя вдалося завдяки перемозі на Громадському бюджеті.



«Місто мрій» – це не лише підтримка, а й наш спільний прояв людяності, толерантності, розуміння! Не втомлюсь повторювати, що кожна дитина заслуговує на щасливе, веселе дитинство! Цим проектом ми допомогли його бодай трішки прикрасити!»,- каже одна з авторок проекту Ірина Хаєцька.

Ідея створити такий майданчик виникла не на порожньому місці. Сьогодні у Тернополі є понад тисяча неповнолітніх діток з інвалідністю. Часто їх дозвілля обмежується чотирма стінами, адже погратися їм просто ніде. За словами Ірини Хаєцької, першочергово проект орієнтований на дітей з інвалідністю та їхніх родин, проте на інклюзивному дитячому майданчику зможуть гратися всі!

Також допомагали писати проект та агітувати за нього Світлана Щур, Ігор Турський та уся команда «Сили Людей Тернополя».



«Щиро дякуємо усім тернополянам, які повірили та підтримали ідею спорудження в парку «Національного Відродження» першої в місті великої дитячої ігрової локації адаптованої, у тому числі, для людей з інвалідністю. Тернопільську міськраду просимо пришвидшити завершення реалізації довгоочікуваного проекту та забезпечити його високу якість»,- закликає команда «Сила Людей Тернополя» на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук.