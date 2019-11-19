Бойлер косвенного нагрева характеристики, преимущества и выбор

Горячее водоснабжение – важная составляющая комфорта и удобства современного жилья. Реализовать его подачу можно посредством независимого от централизованной системы оборудования. Это актуальное решение для загородных домов и квартир, владельцы которых желают использовать горячую воду в любое время года. В последнее время огромную популярность приобрели бойлеры косвенного нагрева, в статье Вы сможете узнать больше информации об этом.

Какие преимущества дает установка оборудования

Бойлер косвенного нагрева существенно отличается от аналогов. В его конструкции отсутствует специальный нагревательный элемент. Вода нагревается в результате теплового обмена. Последний происходит благодаря подключению к котлу или другому генератору. Необходимая для бытовых и гигиенических целей вода находится внутри накопительного бака, а теплоноситель циркулирует по внутреннему контуру.

Данная установка – альтернативное решение двухконтурному котлу. Его покупка особенно актуальна, если в доме или квартире уже установлен одноконтурный генератор тепла.

Важное преимущество данного оборудования – способность обеспечивать несколько точек потребления воды без снижения мощности напора. В случае с двухконтурным котлом при одновременном открытии двух-трех кранов заметно падает давление в системе, что вызывает скачки температур. Режим работы генератора меняется. Это уменьшает ресурс его составляющих.

Рекомендуется покупка бойлера косвенного нагрева для жилья, где существуют проблемы с энергоснабжением и подачей холодной воды. Нагреватель содержит в конструкции вместительный бак, где создается приличный запас. Он способен добиться максимальной экономии на ГВС.

Есть и недостатки у подобного оборудования. Главный среди них – необходимость периодического включения отопительного оборудования в теплое время года. Проблема решается установкой теплового насоса или солнечного коллектора.

Что учитывать при выборе

Покупая агрегат, необходимо учитывать несколько важных параметров. Сюда входят:

объем накопительного бака;

формат исполнения и способ монтажа;

технические показатели (максимальная температура нагрева, давление и т. д.);

мощность теплового обменника;

длительность нагревания воды до достижения максимальной температуры;

наличие в конструкции дополнительных элементов защиты.

Резервуары для воды могут иметь вместительность от 30 до 200 л и больше. Выбор зависит от количества пользователей, которые будут проживать в доме постоянно. В сутки одному человеку нужно не меньше 50 л теплой воды. Мощность и продолжительность нагревания взаимосвязаны между собой. Они оказывают влияние на уровень потребления энергии. Безопасность оборудования определяется его строением.

Желательно наличие в конструкции термостата, предохранительного клапана. В зависимости от места установки, можно отдать предпочтение горизонтальной или вертикальной, напольной или настенной модели. Материалы изготовления играют не последнюю роль. Лучшими считаются нержавеющая сталь, латунь, серебряное покрытие.