Вчені виявили небезпеку електронних сигарет в умовах пандемії коронавірусу

Популярність електронних сигарет і вейпінгу в останні роки зростає все більш високими темпами. Свідчить про це і стан українського ринку подібних пристроїв і аксесуарів для них. Все більша кількість людей звертають свою увагу на цей відносно безпечний спосіб заміни надзвичайно шкідливих сигарет, намагаючись або скоротити спричинену організму шкоду, або поступово повністю відмовитися від шкідливої ​​звички паління. І щоб зрозуміти, наскільки серйозно розвинулася індустрія в останні роки, досить заглянути у вейп шоп у Львові або будь-якому іншому місті України.

Зростає популярність вейпінгу і з інших причин. Наприклад, зовсім недавно експерти підрахували, що вейпінг, крім усього іншого, ще й обходиться дешевше використання звичайних сигарет, прочитати про це можна тут. Втім, поки більшість називає вейпінг відносно безпечною, вигідною і практичною альтернативою паління, вченим все таки вдалося знайти небезпеку у використанні електронних сигарет, яка загострилася в умовах пандемії COVID-19.

За словами фахівців, пар від електронних сигарет може стати причиною більш активного поширення вірусу серед молоді, яка на даний момент є основним споживачем подібної продукції. До такого висновку прийшли фахівці Медичного інституту при Стенфордському університеті за підсумками масштабного дослідження, в рамках якого вони намагалися встановити зв’язок між використанням вейпів та захворюваністю на коронавірус серед молодих людей.

В результаті дослідники прийшли до висновку про те, що молодь, яка часто використовує електронні сигарети, приблизно в п’ять разів більше ризикує заразитися COVID-19 в порівнянні з тими, хто не використовує такі пристрої.

Втім, цього разу вчені не намагаються переконати громадськість у тому, що використання вейпів провокує пошкодження в органах дихання і робить їх більш уразливими та нездатними протистояти вірусній інвазії. Однак, стверджують фахівці, проблема може критися в інший чинниках, на які раніше ніхто не звертав уваги. Справа в тому, підкреслюють автори дослідження, що молодь звикла використовувати потужні високопродуктивні пристрої, які продукують велику кількість пари. Ця сама пара, підкреслюють вчені, містить в собі мікрочастинки та аерозолі, які можуть переносити вірус. Більш того, пар поширюється більш ніж на два метри і може бути небезпечним для оточуючих в разі, якщо користувач електронної сигарети є носієм вірусу.

«Електронні пристрої доставки нікотину самі по собі можуть знижувати імунітет. Але найбільша небезпека виходить від інших факторів. Оскільки їх використання передбачає порушення базових протиепідеміологічних норм безпеки. Мова про пар, який може містити вірус та поширюватися більше ніж на два метри, а також про те, що молодь звикла ділитися своїми пристроями, що також сприяє зайвим контактам і може стати причиною передачі захворювання», – відзначили фахівці.

У той же самий час, підкреслюють автори дослідження, не варто забувати, що вейпери, незважаючи на всі ризики, знаходяться в меншій небезпеці ніж курці звичайних сигарет. Останні, відзначають вони, ризикують заразитися COVID-19 в 2-3 рази більше, ніж користувачі електронних сигарет.