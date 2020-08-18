У Тернополі зелений скверик з дитячим майданчиком безкоштовно віддали під забудову

Близько 3 млн. грн. прямих втрат зазнала громада через земельну «схему».

🟥 22 лютого 2019 року міський голова Сергій Надал і 30 депутатів надали дозвіл на розробку проекту землеустрою з БЕЗКОШТОВНОГО відведення 318 м.кв. громадянину Тимківу Івану Володимировичу для будівництва приватного будинку в центральній частині міста на вулиці Родини Барвінських (кадастровий номер 6110100000:02:019:0028).

Зазначимо, що згідно Генерального плану міста ця ділянка не призначена для індивідуальної приватної забудови.

Посилання на рішення і поіменне голосування – ??

🟥 6 вересня 2019 року Сергій Надал і 27 депутатів затвердили БЕЗКОШТОВНУ передачу вище зазначеної земельної ділянки.

Посилання на рішення і поіменне голосування – ??

🟥 І вже 20 грудня 2019 року міський голова і 29 депутатів своїм рішенням змінили цільове призначення БЕЗКОШТОВНО наданої ділянки з «будівництва приватного будинку» на «будівництво та обслуговування будівлі торгівлі».

❌ Так кількома голосуваннями тернополяни втратили чергову зелену зону і земельну ділянку вартістю щонайменше 100 тис. дол.

‼️ ВИМАГАЄМО:

1. Від міського голови Сергій Надал та депутатів Тернопільська Міська Рада – вчинити всі необхідні дії для повернення земельної ділянки у власність громади.

2. Від Поліція Тернопільської області та Прокуратура Тернопільської області – перевірити законність процедури відведення у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером 6110100000:02:019:0028.

Сила Людей Тернополя