Як сходити в туалет при геморої

Геморой – це захворювання кишечника, при якому можливий набряк, запалення і розширення гемороїдальних вузлів. Розвивається він поступово, спочатку виникає свербіж і відчуття тяжкості, часто відзначаються запори та біль.

Як без проблем ходити в туалет при геморої

Основний вплив на формування щоденного стільця і ​​функціонування шлунково-кишкового тракту надає раціон. Щоб кал мав правильну консистенцію і без проблем залишав кишечник, слід скористатися кількома нескладними рекомендаціями, пов’язаними з харчуванням.

Обов’язково щодня вживайте сирі фрукти і овочі. Рослинна клітковина, що міститься в них, покращує перистальтику, розм’якшує стілець, виводить з кишечника шкідливі речовини. Краще за інших утворенню запорів перешкоджає чорнослив, буряк, маслини, капуста, курага, яблучний оцет, кисломолочні продукти.

Пийте достатньо рідини. В середньому добова норма води складає близько 2 літрів, частково її можна замінити, компотами, морсами, соками і т.д.

Відмовтеся від їжі, яка має закріплюючі властивості, а також викликає гнильні і бродильні процеси. Наприклад, пряні, гострі, жирні продукти, рис, здоба, незбиране молоко.

Щоранку випивайте натще склянку некип’яченої чистої води. Це посилить моторику кишечника, а також поліпшить засвоєння їжі. Якщо до води додати ще столову ложку меду або скибочку лимона, можна очистити кишечник від шлаків.

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