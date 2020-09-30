Лише після зауважень Мінфіну обласна рада таки прийняла збалансований бюджет

Тернопільська облрада нарешті дослухалася до пропозицій адміністрації і знайшла кошти для фінансування життєво важливих напрямків діяльності області.

«На жаль, впродовж трьох місяців депутати не могли прийняти збалансовані зміни до бюджету.

Головна проблема полягала в тому, що витрати бюджету значно перевищували його доходи. Відтак, через дефіцит коштів недофінансованими могли залишитися стратегічно важливі напрямки роботи області. Натомість немалі суми були спрямовані на другорядні потреби.

Зважаючи на ці порушення, обласна адміністрація зайняла дуже чітку і категоричну позицію.

Ми відмовились виконувати незаконне рішення і вимагали від облради прийняти зміни у рамках чинного законодавства», – зазначив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

На порушення у прийнятті рішення вказало і Міністерство фінансів України.

Зокрема «…у рішенні (змінах до бюджету) не визначено доходи та фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією, відсутні додатки до рішень, у тексті не вказано загальні суми доходів та дефіциту бюджету, кошти бюджету розвитку не розподілено по об’єктах, в цілому Рішення оформлено з недотриманням вимог наказу Міністерства фінансів України.

…Як наслідок, Департамент фінансів Тернопільської облдержадміністрації позбавлений можливості скласти збалансований розпис обласного бюджету», – йдеться у висновку Міністрерства фінансів.

Висновок Мінфіну підтверджує, що обласна державна адміністрація мала рацію, коли відмовились виконувати незаконні рішення Тернопільської обласної ради.

Після критики депутатських рішень Міністерством фінансів в обласній раді була сформована спеціальна комісія, під час якої депутати та спеціалісти управління фінансів прийняли угоджене рішення щодо бюджету. Облрада віднайшла кошти для фінансування тих статей, які опинилися під ударом.

В результаті, вчора під час засідання депутати нарешті проголосували за зміни до бюджету, з врахуванням зауважень, вказаних Мінфіном та департаментом фінансів ОДА.

Володимир Труш зазначив також, що протягом цього часу обласна адміністрація взяла на себе питання, які потребували нагального вирішення, зокрема, перезапуск апарату «TERABALT-100» в обласному онкодиспансері, забезпечення продуктами соціальних закладів тощо.