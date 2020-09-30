15:31 | 30.09.2020
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Новини Тернополя 

Відомий у Тернополі монах-францисканець о. Юстиніан Городечний захистив кандидатську

Irena 0 Views Прокоментуй!

Отець Юстиніан Городечний — священнослужитель УГКЦ, Протоігумен Ордену отців Францисканців Східного обряду в Україні.

Вчора, 29 вересня, він захистив кандидатську працю на тему: Людина – епіфан (об’явитель) Бога в творчості Г. Сковороди (1722-1794) (Фундаментальне богослов’я). Про це священник написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

  • Сьогодні, дякуючи Христу Господу, радісний день в моєму житті. О 12.00. відбувся захист моєї кандидатської праці (KUL) на тему: Людина – епіфан (об’явитель) Бога в творчості Г. Сковороди (1722-1794) (Фундаментальне богослов’я). Всім дякую за молитву і підтримку, – написав Юстиніан Городечний.

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