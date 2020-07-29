Яке значення має логістика складу для сучасного бізнесу

Підтримувати масштабованість і ефективність в світі, керованому багатоканальними системами, в кращому випадку складно. Менеджери складу постійно стикаються з необхідністю переміщати більше продуктів, знижувати шкоду, покращувати час виконання замовлень, підвищувати моральний дух співробітників і багато іншого. Традиційні системи, як правило, використовується для оптимізації складу, в сучасну епоху неефективні – навіть програми складської логістики в віці від 5 до 10 років. Тому завдання менеджерів працювати так, щоб знайти економічне обгрунтування для впровадження на підприємство сучасної програми логістики і отримати підтримку на рівні керівництва.

Чому менеджери застрягли в застарілих системах

Основна проблема, з якою стикаються багато компаній, працюючи з логістичним управлінням, організацією процесів складування, зберігання і транспортної оптимізації складського товару – це те, що менеджери складів застрягли в епоху застарілих систем з величезною кількістю даних, які можуть бути втрачені в будь-який момент.

Їх основна діяльність базується на роботі старих і неефективних програмах логістики, часто навіть не мають поняття про можливості автоматизації за допомогою сучасних систем. Старі програми зазвичай містять великий обсяг даних про:

споживачах;

постачальників;

партнерах по ланцюжку поставок

транспорті.

Перенесення даних в нові системи без дослідження перспективних варіантів оптимізації логістики або ретельного планування може привести до катастрофічних втрат і пошкодження бази даних компанії.

Такі втрати можуть виступати в якості повернення до маркетингу та просування товарів, ручного управління ланцюгами постачання й прогнозування попиту, змушуючи компанію заново налаштовувати складування в логістиці, нові системи і вводити дані з нуля. При цьому процеси складської логістики в інноваційних програмах мають більші можливості і сумісністю з іншими системами завдяки технології хмарних обчислень.

Використання сучасних рішень

В організації роботи складу логістика діє за принципом:

оптимізувати якомога більше складських процесів;

знайти оптимальне рішення з мінімальними витратами;

зробити так, щоб вільне місце складського приміщення використовувалося грамотно і економно;

забезпечити доступ до даних в реальному часі про наявність та стан товарів на складі;

налаштувати навантажувальні і розвантажувальні шляху.

Головне завдання і функція логістики складу – підвищити ефективність складської роботи, мінімізувавши допущення помилок і оптимізувавши всі робочі процеси.

Трохи про переваги

Сучасна логістика складування побудована на принципах гнучкості, масштабованості і автоматизації. Оскільки вона призначена для швидкого розширення і змін, менеджери складу можуть зосередитися на сценарії «тут і зараз», а не на сценаріях «що, якщо». Крім того, сучасні технології, якими славиться логістика складу, мають коротші терміни впровадження.

В результаті повномасштабна міграція може відбуватися у фоновому режимі, а автоматичне тестування в цей час буде забезпечувати плавну міграцію даних. Одночасно оптимізована конфігурація системи може використовуватися як шаблон для переміщення величезних обсягів даних в нову систему.

Замість того щоб ризикувати втратою даних, керуючі складами можуть покласти край побоюванням зацікавлених сторін, одночасно підвищуючи свою робочу продуктивність.