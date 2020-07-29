Фірмі екс-нардепа Тараса Юрика заборонено брати участь в тендерах у найближчі три роки

У березня фірма ТОВ “Інтенсбуд” завалила будівництво п’яти амбулаторій сімейної медицини. Про це у мережі Фейсбук повідомляє журналіст Назарій Наджога.

Прокуратура Тернопільської області передала матеріали до суду. Судять наївну 27-річну дівчинку, на яку оформили документи компанії ТОВ “Інтенсбуд”.

Їй прокуратура інкримінує заволодіння 3,8 млн грн, виділених на будівництво медичних амбулаторій. https://bit.ly/3043Eiw

Поруч ТОВ “Інтенсбуд” фігурує у кримінальній схемі компанія ТОВ «Інтгеніо», де директором є Тарас Юрик. Але йому нічого не буде. Прокурори по ньому нічого не мають, він нібито не причетний, а винна лише дівчинка, – каже журналіст.

Зате порушення фірми ТОВ “Інтегніо” встановили в Хмельницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України. Фірма Тараса Юрика теж змагалася в тендерах на будівництво сільських амбулаторій. Правда, фіктивно.

Відділення встановило, що суб’єкти господарювання у 2018 році узгодили дії під час проведення Управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації процедури відкритих торгів із закупівлі робіт «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 15, в с. Зубрець Бучацького району Тернопільської області».

Замовник уклав договір із переможцем торгів – ФОП Гринчуком А.Р. на суму 8 158 760 грн.

ТОВ «Інтгеніо» під час торгів виступило технічним учасником. Товариство подало неповний пакет документів, визначених тендерною документацією Замовника, що є підставою для відхилення тендерної пропозиції, як такої, що не відповідає вимогам законодавства про публічні закупівлі. Протягом 2018 року товариство не здійснювало роботи, пов’язані з будівництвом, на час подачі тендерної пропозиції на балансі товариства не перебувала жодна комп’ютерна, спеціальна будівельна чи автомобільна техніка.

Крім того, узгоджена поведінка ТОВ «Інтгеніо» та ФОП Гринчука А.Р. підтверджується: наданням тендерних пропозицій в один день; використанням однієї ІР-адреси; застосуванням одного програмного забезпечення при створенні електронних файлів, які подавалися на торги; наданням кошторисних документів з однаковою вартістю витрат та інші.

Участь ТОВ «Інтгеніо» була направлена на створення уявної конкуренції та забезпечення перемоги ФОП Гринчука А.Р.

Притягнення ТОВ «Інтгеніо» та ФОП Гринчука А.Р. до відповідальності за зазначене порушення є підставою для відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах публічних закупівель та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років.

Нагадаємо, восени 2018-го року Управління охорони здоров’я провело тендери на будівництво сільських амбулаторій. У чотирьох аукціонах перемогла компанія ТОВ «Інтенсбуд».



Це товариство засноване в 2015-му. До лютого 2018-го мало іншу назву – ТОВ «Терінвест». Тоді керівником і засновником товариства була Назар Катерина Андріївна. При зміні назви з «Терінвест» на «Інтенсбуд» змінилися також керівник і засновник компанії. На заміну Катерині Назар став Нижник Олег Олександрович.



У період проведення тендерних закупівель на будівництво сільських амбулаторій в ТОВ «Інтенсбуд» знову змінюється керівник та засновник. Фірмою починає керувати Наталія Дмитрівна Вдовиченко. А Олег Нижник стає інженером з охорони праці. Т

Вище названі імена та прізвища пересічному тернополянину мало-що можуть сказати. Люди не публічні, в політиці не були, на держслужбі не працювали. Однак, їхня попередня робота найбільше пов’язана з ТОВ «Протекшн-груп».

Якщо заглянути на «Прозоро» в тендера за 2017-ий рік, в яких учасником чи переможцем була компанія ТОВ «Протекшн-груп», ця дівчина вказана, що є юрисконсультом фірми.



До того, як стати нардепом VІІІ скликання, членом спостережної ради ТОВ «Протекшн-груп» був Тарас Юрик. Тоді ж заступником директора цього товариства працював Степан Барна.



В електронній декларації за 2015-ий рік ще нардеп Роман Заставний вказував, що володіє третьою часткою статутного капіталу компанії. А також отримує дохід від ТОВ «Протекш груп» за роялті.

Станом на сьогоднішній день в засновниках ТОВ «Протекш-груп» вказані Галина Сірант, Йосип Заставний та Зіновій Юрик. Двоє останніх є батьками згаданих екс-нардепів.



Варто зазначити, юридичні адреси ТОВ «Протекш-груп» та ТОВ «Інтенсбуд» теж донедавна співпадали. Обидві компанії були зареєстровані в селі Великі Гаї, вул. Галицька, 42Є.