Не пам’ятала своєї адреси: в Тернополі патрульні доставили додому бабусю

Вчора, 23 травня, близько 19-ї години, до тернопільських правоохоронців звернувся лікар швидкої медичної допомоги та повідомив, що у «швидкої» перебуває 74-річна жінка, котра не пам’ятає своєї адреси проживання.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори поспілкувалися із бабусею, вона назвала патрульним свої дані, які пам’ятала. Завдяки цій інформації вдалось встановити, що її уже третій день розшукують рідні.

На щастя, зі старенькою все було гаразд.

Вже через годину, з моменту виклику, жінка була вдома — патрульні доставили її за адресою та передали сину.