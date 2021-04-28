Итальянская мебель предметы интерьера для ее обустройства от STS

Многих туристов, ежегодно посещающих Италию, привлекают античная история, добродушная эмоциональность местных жителей, хороший климат и безумно вкусная еда самая вкусная в мире еда. Поэтому они возвращаются сюда снова и снова. Если вы входите в число поклонников непринужденной атмосферы Средиземноморья, то ее частичку вы сможете создать у себя дома, оформив дизайн своей кухни в итальянском стиле. А сделать это все можно благодаря интернет-магазину STS.UA, где представлена итальянская мебель таких брендов:

9010 NOVANTADIECI.

ACERBIS.

ABHIKA.

Agapecasa.

ALBERTO E MARIO GHEZZANI (AGM) и др.

Зарождение итальянского стиля произошло далеко не аристократических дворцах, а в простых деревенских домах. Ему была присуща самобытная обстановка, грубоватая простота и классическая симметрия форм. Каждое поколение ремесленников улучшала свое мастерство и в итого не сегодняшний день итальянская мебель считается одной из самых качественных, функциональных и долговечных.

Итальянская мебель для кухни

Итальянская кухня сразу же привлекает своим монументальным видом и добротностью, ведь ее производят на века. Здесь четко прослеживается дух антиквариата, который прослужи ни одному поколению. Традиционно материалом изготовления мебели и предметов интерьера для создания итальянского стиля является натуральное дерево. Фасады, как правило, украшены филенками, резным декором или ажурными вставками. Часто можно встретить изделия с ярко выраженной фактурой состаренного дерева, которое покрывается лаком, чтобы придать ей еще большей выразительности. В качестве своеобразного декора выступает кованая фурнитура бронзового или медного цвета.

Мебель и предметы интерьеры имеют симметричную форму, которая наиболее удобна с точки зрения эргономичности. Оригинальным смотрится такое решение, как использование текстильных занавесок, закрывающих полки вместо фасада. Как правило, такие занавески выполнены в светлых тонах, с натюрмортами или в мелкую клеточку. Благодаря большому количеству вместительных шкафов и тумб с большими полками и глубокими выдвижными ящиками в них можно хранить много кухонной утвари. Грубые столешницы из натурального искусственного камня зрительно утяжеляют конструкцию, но при этом вносят определенную нотку гармонии. В качестве предметов интерьера могут выступать плетеные корзины, глиняные горшочки с зеленью, медные кастрюли, деревянная хлебница и др.

Если вы хотите купить кухню из Италии, тогда проконсультируйтесь с менеджерами интернет-магазина STS и они помогут вам с выбором.