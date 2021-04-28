Відкусив пальці: на Тернопільщині собака покусала 83-річну жінку
27 квітня о 16.04 районна бригада швидкої виїжджала у с. Нова Брикуля Теребовлянського району, до 83-річної пацієнтки.
Про це повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.
Жінку поважного віку сильно покусав собака. Із травматичною ампутацією фаланг пальців лівої стопи , унаслідок укусу тварини, потерпілу, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.