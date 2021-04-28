13:04 | 28.04.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

Відкусив пальці: на Тернопільщині собака покусала 83-річну жінку

tata 0 Views Прокоментуй!

27 квітня о 16.04 районна бригада швидкої виїжджала у с. Нова Брикуля Теребовлянського району, до 83-річної пацієнтки.

Про це повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Жінку поважного віку сильно покусав собака. Із травматичною ампутацією фаланг пальців лівої стопи , унаслідок укусу тварини, потерпілу,  після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *