10:43 | 30.04.2021
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Як святкувати Великдень в умовах карантину. Рекомендації МОЗ

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Україна 2 травня святкує Великдень. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я підготувало ряд рекомендацій для релігійних закладів.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 27 квітня, на великодні свята в Україні не будуть запроваджувати додаткові карантинні обмеження. Водночас він закликав людей утриматися від подорожей до друзів та “святкувати у вузькому родинному колі”.

МОЗ також закликало релігійні заклади:

  • заохочувати “онлайн” богослужінь для вірян,
  • збільшити кількість сесій благословення на відкритому просторі та зменшити їх тривалості,
  • зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,
  • встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 м;
  • відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одному члену від родини.

Міністерство охорони здоров’я також закликало людей похилого віку утриматися від відвідування храмів та освячувати кошики на службі біля храму.

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