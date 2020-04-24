Юридические компании и их услуги

Ведение бизнеса в современных условиях требует ответственного подхода к сотрудничеству с компаниями, специализирующимися на оказании различных услуг. Для развития бизнеса и роста конкурентоспособности важным является выбор опытной консалтинговой компании. Для разрешения сложных ситуаций, связанных с законодательством, в частности, с оказанием услуг по лицензированию хозяйственной деятельности, регистрации и ликвидации предприятий, жизненно необходимо заключить договор о сотрудничестве с юридической компанией. И если в первом случае бизнес часто пытается справиться собственными силами и обращается в консалтинговые компании в последний момент, то в случае с юридическими компаниями временить не стоит. Ведь даже наличие собственных юристов не может обеспечить оптимальное решение всех возможных вопросов.

Бюрократические тяжбы – враг любого бизнеса

Специалисты юридической компании «Imperium Lux», имя большой опыт взаимодействия с органами государственной власти и компаниями из самых разных отраслей, имеют высокий уровень эффективности в решении любых правовых вопросов. Почти десять лет успешной деятельности позволяет компании выполнять взятые на себя обязательства в кратчайшие сроки. Юрисконсульты предприятия специализируются на регистрации юридических лиц любых форм деятельности, государственной регистрации изменений информации о предприятии, включая смену состава участников, устава, наименования и так далее. Лицензирование хозяйственной деятельности для профессиональных юристов также не является проблемой.

Профессиональное решение сложных задач

Юридическое сопровождение при открытии бизнеса выглядит более простой задачей, нежели его закрытие. Поэтому ликвидация предприятий собственными силами практически невозможна, так как требует достаточного опыта в подобных вопросах. Если предприятие не приносит прибыли, то его деятельность не имеет смысла. В таком случае необходимо запускать процесс его ликвидации, которой может быть несколько видов. В частности, фирму можно ликвидировать по решению учредителей, способом экспресс-ликвидации либо же банкротства. Каждый из этих вариантов требует серьезного изучения профессиональными юристами, которые составят план правильной ликвидации и реализуют его наиболее подходящим способом. Без высококвалифицированной юридической помощи данный процесс имеет все шансы затянуться на долгие месяцы, а то и годы.