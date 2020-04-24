24 квітня: у Тернопільській області 532 особи інфіковано коронавірусом
Станом на 24 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 532 випадках діагноз лабораторно підтверджений (499 випадків – дорослі, 33 випадки – діти), з них 7 летальних.
Видужало 45 осіб (м. Тернопіль – 5, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Монастириський район – 30, Заліщицький район – 3).
За попередню добу офіційно підтверджено 33 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (2 особи).
Борщівський район (3 особи):
• смт. Більче-Золоте – 3
Бучацький район (1 особа):
• с. Бариш – 1
Шумський район (3 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Літовище – 1
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Задарів – 1
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 13
• с. Жолоби – 1
• с. Лідихів – 1
• с. Підлісці – 1
Гусятинський район (1 особа):
• смт. Гусятин – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Воробївка – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Нападівка – 1
Чортківський район (1 особа):
• с. Білобожниця – 1