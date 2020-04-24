24 квітня: у Тернопільській області 532 особи інфіковано коронавірусом

Станом на 24 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 532 випадках діагноз лабораторно підтверджений (499 випадків – дорослі, 33 випадки – діти), з них 7 летальних.

Видужало 45 осіб (м. Тернопіль – 5, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Монастириський район – 30, Заліщицький район – 3).

За попередню добу офіційно підтверджено 33 випадки зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: м. Тернопіль (2 особи). Борщівський район (3 особи):

• смт. Більче-Золоте – 3 Бучацький район (1 особа):

• с. Бариш – 1 Шумський район (3 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Рохманів – 1

• с. Літовище – 1 Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Задарів – 1 Кременецький район (18 осіб):

• м. Кременець – 2

• м. Почаїв – 13

• с. Жолоби – 1

• с. Лідихів – 1

• с. Підлісці – 1 Гусятинський район (1 особа):

• смт. Гусятин – 1 Зборівський район (1 особа):

• с. Воробївка – 1 Лановецький район (1 особа):

• с. Нападівка – 1 Чортківський район (1 особа):

• с. Білобожниця – 1