З чим краще пити добре пиво

Біле», «Княже», «Корифей», «Пшеничне»… Кожне з них має унікальну нотку, яка вирізняє його з-поміж інших. Загалом на пивоварні «Опілля» варять 8 сортів пива. Шанувальники «Опілля» мають свої смаки. Вони знають, до якого сорту, яке пиво найбільше смакує.

«Експерти пивної справи вважають», що потрібно починати з «інтенсивності смаку». Під цим терміном розуміються загальні відчуття «вираженості» смаку продуктів. Скажімо, якщо обирати між сирами, то «ніжна моцарела» має менш виражений смак, ніж твердий сир «чедер». Риба на пару має менш виражений смак, ніж копчені свинні реберця. Таким чином, за цим принципом до більш «насичених» продуктів і став, потрібно підбирати більш насичені сорти пива.

Ми зібрали думки «пивних» експертів і склали перелік страв під сорти пива від «Опілля». Отож:

– «Корифей» та «Жигулівське» відмінно поєднуються зі стравами з риби, запеченої курятини, тушкованого м’яса з прянощами.

– «Біле» і «Пшеничне» смакуватимуть із запеченими овочами, смаженою рибою та салатами. Також це пиво можна вживати з легкими десертами з цитрусами.

– «Фірмове», як сорти з більш насиченим смаком, пасують до жирних страв із яловичини та свинини, різними сортами негострого копченого сиру.

– «Княже» підійде до гострих сирів, а також до фруктів та темного чи молочного шоколаду.

Проте кожен має свій власний рецепт поєднання пива та страв, зважаючи на свої вподобання.

Головне ж правило, як кажуть «гастрономічні пивні експерти» – це відсутність дуже чітких правил поєднання пива зі стравою. Часто це справа індивідуальних смакових уподобань дегустатора. Щоб навчитися добре поєднувати пиво та їжу, треба практикуватися. Адже жодні писані закони не замінять ваших справжніх відчуттів. Експериментуйте та цінуйте справжнє!