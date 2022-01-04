Жіночі парфуми Lambre – секрети вибору

Аромат, особливо якщо він підібраний правильно, гармонійно довершує образ, стає обрамленням для жінки, як дорогоцінний метал для смарагдів. Парфуми не просто відчуваються на нюх, вони звучать. Додають нотки настрою, правильного сприйняття, певного шлейфу не тільки зовнішньої, але й внутрішньої краси. Завжди духи жіночі відкривають набагато більше секретів про ту, хто їх носить, ніж можна уявити, практично відкриває суть.

Букети і характери

Кожен аромат складається з багатьох ноток, містить цілий букет, та є основа, що характеризує певний запах. В залежності від характеру жінки, можливо підібрати їй духи, що максимально точно зображатиме його, наприклад:

Лісові. Ними більше користуються активні люди, в тому числі спортсмени.

Квіткові. Зазвичай подобаються тим, хто цінить дружбу вище за все інше і сам вміє бути вірним, надійним.

Цитрусові. Ідеально підходять людям дисциплінованим і цілеспрямованим. Вони перфекціоністи, та відрізняються не тільки впертістю, але й розсудливістю.

Східні. Серед них багато так званих солодких ароматів. Більше імпонують людям, що полюбляють залишатись непоміченими. Разом з тим вони елегантні, грайливі, трохи вітряні, не серйозні.

Аромати, в яких основним компонентом являються екстракти певних дерев, наприклад, сандалового більше до вподоби спокійним, інтелігентним, інтелектуально розвиненим особистостям.

Загальні рекомендації щодо того, як вибирати парфум

Щоб не помилитись з вибором духів, варто враховувати наступні поради експертів:

Спочатку вибрати для себе ароматичні групи, які найбільше подобаються і відібрати парфуми, де в букет входять подібні відтінки.

За один раз не слід нюхати багато різних ароматів, після 4-5, вони почнуть зливатися в один і відрізнити буде складно.

Якщо жінка працює в колективі, то потрібно підбирати запах, що не буде звучать занадто наполегливо, нав’язливо. Краще зупинитись на легкому, ледве відчутному.

В день вибору духів, рекомендується відмовитись від миючих і засобів особистої гігієни, що мають яскраво виражений аромат.

Починати потрібно з більш легких формул і прямувати до складніших.

Також слід знати, що розтирати духи на поверхні шкіри не бажано, бо запах не правильно розкриється.

Жіночі парфуми Lambre – здатні підкреслити стиль та особливості характеру будь-якої красуні. Допомогти створити неповторний, смачний образ.