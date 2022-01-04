П’ять найпопулярніших травм узимку: як їх уникнути і що робити, якщо ви впали на рівному місці

Взимку на вулиці стає слизько, а в період ожеледиці травмпункти зазвичай переповнені. Максимальне навантаження на лікарів припадає на період свят та вихідних, коли багато хто виходить на вулиці, у тому числі й у нетверезому вигляді.

Розглянемо 5 найчастіших ушкоджень, які зазнають люди в зимовий період.

Травми коліна

Саме на коліна часто приземляється людина під час падіння. Пацієнти часто звертаються з розривами хрестоподібних зв’язок, ушкодженнями менісків. Бувають також вивихи, внутрішньосуглобові переломи. Іноді пацієнти не звертають уваги на симптоми і не звертаються вчасно до лікаря, помилково вважаючи, що у них незначний забій, який сам по собі загоїться. Так робити не можна, тому що застарілі травми лікуються набагато важче.

Переломи кісток рук та ніг

Найчастіше ламаються променева кістка або малогомілкова. Променеву кістку людина ламає, падаючи та виставляючи вперед руки. Малогомілкова кістка знаходиться на гомілці. Вона ламається безпосередньо від удару об поверхню, на яку падає людина, під впливом власної ваги.

Переломи бувають закритими та відкритими. Кістки часто зміщуються, і потрібна їхня репозиція. Тому при сильному приступі болю, набряклості кінцівки та порушенні її функції необхідно звертатися до лікаря.

Струс мозку

Настає внаслідок удару головою об лід. Це найчастіше відбувається, коли людина падає на спину, послизнувшись. Щоб цього уникнути, необхідно під час падіння максимально притиснути голову до грудей, щоб не вдаритися потилицею. Якщо ви все ж таки вдарилися, постарайтеся згадати, чи була втрата свідомості. Якщо так, то ймовірність струсу мозку досить висока. Одночасно людина часто отримує забої та садна. Іноді потрібно накладання швів на шкіру голови.

Розрив зв’язок гомілковостопного суглобу

Він трапляється внаслідок підвороту ноги. Незначний частковий розрив називають розтягуванням. У деяких випадках відбувається повний розрив зв’язок. Тоді гомілковостопний суглоб втрачає стабільність. Але навіть якщо він частковий, нога набрякає, сильно болить. Людина втрачає працездатність на тривалий час.

Вивихи суглобів

Найчастіше при падінні страждає плечовий суглоб. Він найрухливіший, а тому його вивихнути найлегше. Рідше зустрічаються вивихи ліктьового та гомілковостопного суглоба. Вивих необхідно вправити якнайшвидше. Основною його ознакою є неприродне положення кінцівки та значне обмеження об’єму рухів у суглобі. Якщо ви помітили це, негайно зверніться до травмпункту.

Профілактика травм

Уникнути травми вам допоможуть наступні поради. Щоб не впасти і не пошкодитися, необхідно носити зручний одяг, що не сковує рухів; брати взуття з рифленою підошвою; обережно та повільно пересуватися в ожеледицю; витягти руки з кишень – якщо ви послизнулися, вони допоможуть утримати рівновагу; при ходьбі утримувати ноги трохи зігнутими в колінах; пересуватися невеликими кроками.

У разі падіння потрібно постаратися утримати рівновагу. Згинайте коліна і розмахуйте руками. Намагайтеся не падати на витягнуті руки.

Якщо уникнути травм не вдалося, потрібно звернутися до лікаря. Після рентгена стане зрозумілим, чи немає переломів. При підозрі на травми зв’язок або менісків може знадобитися УЗД, КТ.

Лікування передбачає іммобілізацію пошкодженої кінцівки, тобто забезпечення її нерухомості. При пошкодженнях зв’язок або хрящових структур для їх загоєння використовується артротерапія: усередину суглоба вводять багату на тромбоцити плазму. Цей метод лікування дозволяє прискорити регенерацію тканин. Як результат, всі пошкодження гояться значно швидше.

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