Залишила в небезпеці свою новонароджену дитину – судитимуть жительку Чортківського району

Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Чортківського району Тернопільської області, яка на початку листопада 2021 року народила вдома немовля і покинула його на території недіючого молокозаводу (ч. 2 ст. 135 КК України), – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, 2 листопада 2021 року обвинувачена вдома народила життєздатну дитину. Загорнувши хлопчика у ковдру та помістивши у поліетиленову сумку жінка перевезла новонароджену дитину у смт. Товсте Чортківського району, де залишила її без допомоги у напівзруйнованому приміщенні колишнього молокозаводу. Врятувала немовля інша дитина -чотирнадятирічна місцева мешканка, яка проходила повз будівлю і почула дитячий плач. Вона забрала пакет з дитиною, занесла в місцеву крамницю та викликала поліцію й медиків, які доправили немовля до лікарні.

Невдовзі правоохоронці встановили особу матері. Нею виявилась тридцятиоднорічна жителька одного із сіл Чортківського району, що разом з чоловіком виховує чотирьох дітей.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокурорів Бучацької окружної прокуратури завершили розслідування кримінального провадження.

Довідково: санкція ч.2 статті 135 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.