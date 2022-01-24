Хто в Тернополі вкрав “тепла” на мільйони?

Щось я заплутався в логіці пояснень міського голови Сергія Надала щодо ситуації з “помилковими” рахунками за обігрів під’їздів і транзитних трубостояків.

Історія з грудневими рахунками розвивалась так:

1. КП “Міськтеплокомуненерго” порахувало, що за грудень надало тернополянам послуг з опалення і подачі гарячої води на надцять десятків мільйонів гривень.

2. “Поганий уряд” змусив тернопільську владу ті надцять десятків мільйонів гривень несправедливо/неправильно розподілити між тернополянами які користуються ЦО та ІО.

3. Зараз “мудра тернопільська влада” виявила, що у тисяч тернополян фактично відсутнє опалення під’їздів і транзитні трубостояки. Тому, їм виставлені рахунки будуть скориговані або скасовані!

ПИТАННЯ:

1. Якщо при “справедливому” розподілі вартості наданого тепла тисячам тернополян “помилково” нарахували зайве, то кому тоді “помилково” недорахували? Тепер рахунки зростуть у користувачів ЦО?

2. Якщо ж рахунки за ЦО збільшувати не будуть, то, виходить, що підпорядковані міському голові тепловики виставили багатомільйонні рахунки за ненадану (фіктивну) послугу?

Висновок: Ця ситуація вкотре підтверджує, що місцева влада має всі повноваження щоб малювати будь-які тарифи. Які б цифри влада не малювала, вона завжди може описати потрібними “формулами і розрахунками”. Депутат тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт