Київ сьогодні 19.00 Майдан. Чому? – знає Дзвінка Торохтушко

Київ сьогодні 19.00 Майдан. Чому?

1. Ми повинні довести, що формула Штанмайєра – це те саме, що і теорема Піфагора. Тобто від суми квадратів двох катетів гіпотенуза отримає свій вільноконвертований квадрат. Це при умові, що трикутник мінський, рівносторонній і жодна сторона не впаде на косинус, раптом щось піде не так.

2. Я за особливий статус Донбасу та рівні права і свободи для кожної особистості даного самовгашеного регіону. Я за надання їхнім ватажкам широких повноважень, особливо в податковій сфері.

Якщо коротко: ми відповідальні за тих, кого не добили…

Адже, дотримуючись міжнародного права. народ автономної ОРДЛОхерії, має взяти на себе відповідальність не лише за відновлення миру в регіоні, відбудову та відновлення власної економіки, інфраструктури, соцпакету, поверненню вимушених переселенців у їхні власні, або відбудовані домівки, а й за компенсацію збитків, спричинених Україні, бойовими діями терористів та роснайманців.

Зокрема, трудовому народу самовгашеного регіону доведеться утримувати, вдів, дітей-сиріт загиблих українських військових, оплачувати лікуванння, протезування, психологічну реабілітацію українським ветеранам, дбати про матеріальне забезпечення їхніх родин.

3. Народу Донбасу негайно слід кидати бухати і сідати за шкільні парти вчити мову, історію, культуру та Конституцію України. Виключно для отримання українських паспортів.)))

4. Я за особливий статус ОРДЛО виключно через те, що квадрат цього східного катета у нашому рівнобермудському українському трикутнику загрожує в сумі з квадратними головами наших чиновників і надто великою часткою круглих ідіотів у суспільстві втратою Незалежності.

5. Для веденння проукраїнської політики пропоную катет презедента разом з катетом Штанмайєра затиснути гіпотенузою кришки роялю і потримати їх до утворення квадратів.

Дзвінка Торохтушко