Ціна на воду у Чорткові зросте: пояснюємо чому

З 1 листопада 2019 року загальна вартість 1 м3 водопостачання з водовідведенням становитиме 29,60 грн. А з 1 березня 2020 – 35,85 грн. Звичайно, підвищення ціни на комунальні послуги викликає у населення обурення. Однак, ми спробуємо пояснити вам та переконати, навівши аргументи, що дешевше ці послуги у нашому місті коштувати не можуть.

Отож, 1 кубометр води (1000 л) з 1 листопада вартуватиме 22,60 грн (з ПДВ), а з 1 березня 2020 року – 26,63 (з ПДВ).

Попередній тариф давно був нераціональним, оскільки в місяць з абонентів за водопостачання збирають орієнтовно 900 тис. грн, витрачають ж значно більше: електроенергія – 480 тис. грн, зарплата працівників – 495 тис. грн, ЄСВ – 106 тис. грн, ПДВ – 48 тис. грн, покупна вода – 20 тис. грн, матеріали на поточний ремонт мереж – 60 тис. грн, паливо – 20 тис. грн, земельний податок – 8,5 тис. грн, раз у квартал: екологічний податок – 29,4 тис. грн, рентна плата за користування надрами – 36,5 тис. грн, рентна плата за спецводокористування – 8 тис. грн. Загальна сума витрат – орієнтовно 1 млн 320 тис. грн в місяць.

Тариф на воду та каналізацію залежить від цілої низки факторів. У ціну закладено: заробітну плату (мінімальна зарплата з моменту останнього коригування тарифу зросла з 3200 до 4173 грн), нарахування на зарплату, енектроенергію, покупну воду, матеріали, запчастини, податки, банківські послуги, амортизація, реагенти, прибуток тощо.

Також слід взяти до уваги те, що у попередньому тарифі вартість 1 кВт електроенергії становила 2,02 грн (без ПДВ) для водопостачання та 2,29 грн (без ПДВ) для водовідведення, а згідно з постановою НКРЄКП №954 від 07.06.2019 ціна 1 кВт зросла до 3,47 грн.

Що стосується водовідведення, то ціна на цю послугу теж потребувала коригування. Лиш вдумайтесь – ви сплачували 4 грн за транспортування 1000 літрів (!) стоків із вашої квартири у каналізаційну систему міста! Чи дорого це? Судити кожному по-своєму. Власники приватних будинків, для прикладу, які користуються септиками та час від часу викликають відповідну службу для викачки, скажуть, що така сума – смішна, адже вони платять значно більше. Тому рішенням виконкому від 2 жовтня 2019 року з 1 листопада тариф зросте до 7 грн (з ПДВ), а з 1 березня 2020 року до 9,22 грн (з ПДВ).

Не піднімаючи ціну на водопостачання та водовідведення, бюджету міста щомісячно додатково потрібно виділяти кілька сотень тисяч гривень на відшкодування різниці в тарифах. Далі так тривати не могло. Очевидно, що ці кошти розумніше використати на заміну водопровідних мереж, які подекуди ще з 1905 (!) року і які не замінювалися з того часу.

Колись, до 2016 року, воду включали погодинно, тому насоси споживали значно менше електроенергії, аніж зараз. Але така методика крім того, що завдавала жителям неабияких незручностей, ще й значно зруйнувала водопровідні мережі.

Ще однією нагальною проблемою у водоканалі, як і у інших комунальних підприємствах, є нестача кадрів. Сьогодні за кваліфікованих майстрів своєї справи треба боротись і платити значно більшу зарплатню. Бо, як показує практика, більшість з них з часом опиняються у Польщі чи Чехії. Знову ж таки, не коригуючи тариф – гідно оплачувати роботу людей неможливо.

Також варто взяти до уваги те, що вартість води у Чорткові не можна порівнювати із будь-яким іншим містом. Вона залежить і від складності системи водопостачання. Чортків – чи не єдине місто в Україні, де споживачам воду піднімають на висоту 104 метри! Звичайно, ціна була би зовсім іншою, якби ми могли подавати воду з одного водозабору, адже значно менше витрачали б коштів на електроенергію, зарплату машиністам тощо. Наразі у Чорткові воду подають із 10 водозаборів та працює 46 машиністів!

Очевидно, що ціна не зовсім відповідає якості води. Вона повинна бути значно чистішою, однак це можливо досягти тільки замінивши всі мережі. Це робота не одного року, втім Чортківська міська рада разом із комунальними підприємствами міста докладає для цього всіх зусиль.