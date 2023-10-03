Михайло Головко стає руйнівником ВО «Свобода» на Тернопільщині

… Михайло Головко не зможе дати адекватної відповіді на запитання”чому він і досі на посаді голови обласної ради?”, бо зухвало вважає себе чабаном для баранів, і не відрізняє вільних громадян від рабів…

Убогий духом, мілкий політичним розумом Головко з сьогоднішнього дня знову сам себе відправив у відпустку! Щоб учергове штучно відтягнути логічний і неминучий момент викидання з керівного крісла. Він, здається, просто таки екстазує від свого марахвону “хитросракості”. Але “ура-слава-нашому-вождю” не лунає вже і від більшості місцевих свободівців. Процес очищення, хоча й із запізненням, запущено. І це “запізнення” можна зрозуміти. Хто б міг подумати, що коли у 2006-ому “у люди” сопливого пацана Головка вивела саме партія Свобода, то у 2023-ому саме він наважиться стати на Тернопільщині її руйнівником?…

… 22-го серпня сесія Тернопільської облради не розглядала питання відставки, бо не були виконані необхідні процедурні умови. 25-го серпня у прямому ефірі (нижнє фото) представники п’ятьох фракцій символічно проголосували за усунення Головка з посади голови. У вересні необхідна процедура почалась офіційно – були зібрані двадцять три підписи депутатів “за” скликання сесії. Серед підписантів є і свободівці… Юридичний механізм внесення питання про відставку до порядку денного сесії – теж розроблений і, не сумніваюсь, буде виконаний. І Головко це розуміє. Тому і втік у відпустку…



Неофіційна інформація крайніх днів. Джерелам довіряю. Головку не вдалось ні домовитись, ані купити абсолютну гарантію того, що за його відставку не проголосують. Мало того – минулого тижня на кулуарному партійному зібранні йому навіть висунули ультиматум про добровільну відмову від посади. Відмовився. І навіть почав лякати у відповідь. Отримав жорстку відсіч. Зрозумів критичність ситуації. Тому і втік у відпустку з третього жовтня. А ще вчора – другого жовтня – відмовився від моєї пропозиції прийти 6-го жовтня у прямий ефір і висловитись “прямо в очі”….

Може й довільно протлумачу, але інституційна демократія доводить і навіть вимагає: яким би крутим ти не був – твоє прізвище й особистість не мають значення перед посадовою й політичною відповідальністю. І навіть якщо у тебе гламурна зачіска – твоя посада не залежить від цього. Важливі правила, а не піари…

Кажу прямо: мене, як виборця, громадянина, мешканця області, Міша, перепрошую, просто вже замахав. І вважаю, що тернопільська інституційна демократія без голови Головка – стане стійкішою і справедливішою владною конструкцією…

Сергій Сінкевич