Тернополянин хотів допомогти ЗСУ, а насправді допоміг заробити шахраю

Потерпілий погодився допомогти, бо знав, що чоловік дійсно перебуває на передовій. Він відправив 10 тисяч гривень на невідомий рахунок.

Однак, як з’ясувалося, згодом, профіль знайомого «позичили» шахраї і активно збирали псевдопомогу.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу.

Нагадуємо: якщо у соцмережі ви отримали таке повідомлення, не поспішайте, а переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога. Варто зателефонувати друзям чи їх рідним, аби уточнити всі обставини.

Також напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу.

Пам’ятайте – шахраї, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.